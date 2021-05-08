Игорь Николаев: Поправки в Конституцию должны быть предложены народом

Внесенный в Ил Тумэн проект изменений в Конституцию Якутии вызвал интерес у населения.

Причем некоторыми, пользующимися «народным радио» — ватсапом и «народными картинками» – Инстаграмом, новость подается, как итог якобы полностью «засекреченной работы» правительства.

Хотя проекты изменений в конституцию республики открыто обсуждаются депутатами, общественниками, юристами вот уже свыше полугода, с постоянным и подробным освещением в печати, телеканалах и сайтах.

Мы попросили советника главы республики и члена рабочей группы, экс-заместителя председателя Верховного суда и бывшего члена Конституционного суда республики Игоря Николаева ответить на наши вопросы.

— Игорь Игнатьевич, начнем с вызывающего у некоторых недоумение вопроса: зачем необходимо вносить изменения в Конституцию республики?

— В результате общероссийского голосования, которое прошло в прошлом году, было принято 206 поправок в Конституцию России.

За эти поправки по стране проголосовали 77,92%. В Якутии также одобрили поправки – за них было подано 58,34% голосов.

Поскольку мы живем в едином государстве, вслед за обновлением основного закона страны, во всех конституциях республик и уставах краев, областей, автономий и городов федерального значения должны быть также внесены необходимые изменения.

— А не опережаем ли мы другие регионы по темпам внесения изменений в нашу Конституцию?

— Процесс подготовки изменений в свои конституции и уставы во всех субъектах федерации идет планомерно и синхронно, здесь не может быть соревнования «кто кого опередит».

— Процесс приведения региональных законодательств в соответствие с новыми положениями Конституции России идет по одной модели или есть региональные различия?

— Есть общее понимание, что есть обязательно необходимые изменения. Например, из Конституции России убрана норма о согласовании кандидатур прокуроров субъектов региональными депутатами. Возможно, свою роль сыграл казус 2016 года, когда наш Ил Тумэн на тайном голосовании отказался согласовать Николая Пилипчука на должность прокурора Якутии и понадобилось повторное, уже открытое, голосование, и тогда его кандидатуру удалось продавить.

Есть у нас свои местные различия в пакете изменений, например, предложено считать наименования Глава республики и Ил Дархан республики считать равнозначными.

— Зачем это?

— В 2014 году был принят закон, по которому термин «Ил Дархан» являлся переводом на якутский язык термина «Глава республики».

Но в народе, включая и русскоязычных жителей, устоялась практика называть и писать главу республики Ил Дарханом. И было решено идти навстречу сложившейся народной традиции. Хотя это кажется мелочью, здесь важен учет общественного мнения.

— Какие другие региональные различия есть?

— Например, главу республики предложено сделать высшим должностным лицом, а правительство включить в систему органов государственной власти республики. Парадоксально, но ранее этого не было. Теперь это упущение можно будет исправить.

— А это важно?

— По федеральному законодательству исполнительный орган государственной власти субъекта возглавляет именно высшее должностное лицо.

Поэтому чисто теоретически существовала возможность превратить должность главы нашей республики в сугубо номинальный, церемониальный пост, передав фактическую исполнительную власть председателю правительства. Ил Дархан у нас избирается народом, а премьер назначается. Следовательно, в таком теоретическом случае реально республикой управлял бы не избираемый народом чиновник.

— Говорят, что глав городов, улусов и наслегов теперь будут только назначать?

— В Конституции России введено понятие единой системы публичной власти», в которую включаются федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Это не означает, что глав муниципалитетов теперь будут назначать. Их выборность остается.

— А есть ли намерение отменить выборность глав улусов и наслегов?

— Намерений нет. А вот обсуждение разных точек зрения давно ведется.

Например, многим известна позиция первого президента М.Е.Николаева, который настаивал, чтобы главы поселений назначались, поскольку выборы на таком низовом уровне раскалывают население, не способствуют консолидации усилий для решения насущных проблем поселений.

В Татарстане главы местных администраций назначаются местными депутатами.

В Якутии, видимо, была бы более целесообразно избрание глав поселений местными депутатами, а главы городов и улусов должны избираться населением напрямую.

— Конституционный суд Якутии упраздняется?

— Да, поскольку есть федеральный закон, который предусматривает их ликвидацию.

Но у нас будет создан Конституционный совет в качестве постоянно действующего государственного органа республики, который будет, как и Конституционный суд, защищать права и свободы граждан, обеспечивать верховенство Конституции Якутии в системе законодательства республики и т.п.

Членов Конституционного совета, называемых конституционными советниками республики, будет назначать Ил Тумэн.

— Что есть по реформе Ил Тумэна?

— В этом пакете поправок нет предложений по реформированию Ил Тумэна и органов местного самоуправления, они будут вноситься осенью, после публичных слушаний с широким привлечением к обсуждению проектов широкого круга граждан республики.

Пользуясь случаем, хотелось бы предложить людям, искренне заинтересованным в развитии нашей республики, направлять в адрес рабочей группы свои предложения по реформе Ил Тумэна и муниципальных органов. Нам важно учитывать истинное мнение народа.

Также призываю активно участвовать в публичных слушаниях по поправкам в нашу конституцию, следить за публикациями в печати и сайтах, новостями по телеканалам. Только если народ реально будет участвовать в процессе внесения изменений в конституцию республики, эти поправки сможем назвать народными.

В ходе подготовки этого пакета изменений в конституцию республики, носящих в общем технический характер, мы постарались учесть большое количество поступивших предложений, инициатив, провели множество слушаний, совещаний, выслушали мнения экспертов, общественных деятелей.

Впереди более значимые в глазах народа изменения, касающиеся реформирования Ил Тумэна и органов местного самоуправления, тут очень важно опираться на широкое общественное мнение, чтобы не было одностороннего лоббистского давления некоторых групп, кровно заинтересованных, чтобы все осталось по-старому.

Интересы этих групп понятны – они хотели бы самим избраться в Ил Тумэн, некоторым главам поселений не хочется пройти через фильтр избрания местными депутатами, также генеральные директора различных предприятий хотели бы совмещать престижный депутатский статус со своими директорскими функциями.

Но должно быть учтено подлинно народное мнение, а не групповые интересы. Нам нужен сильный парламент и нужны эффективные органы местного самоуправления.