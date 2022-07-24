24.07.2022
10:39
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Общество

Игорь Григорьев поздравляет с днем торговли

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли Республики Саха (Якутия)!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Эта праздничная дата установлена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 456 «О Дне работника торговли».

Торговля всегда играла важнейшую роль в экономической жизни страны. Ваш труд всегда востребован, он во многом определяет качество жизни людей, их настроение, решение насущных проблем.

В секторе торговли работает около половины малых предприятий России. Причем именно самозанятые граждане, малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров. Поэтому работа данных торговых предприятий и их энтузиазм стимулируют инновационную активность в стране.

Самой новой и самой современной формой торговых отношений сегодня является интернет-торговля, поэтому свой праздник в этот день отмечают и интернет-продавцы.

Уверен, умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями и впредь позволит вам предоставлять услуги качественные, отвечающие современным потребностям.

От всей души желаем вам новых профессиональных успехов, здоровья, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры И.И. ГРИГОРЬЕВ.

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