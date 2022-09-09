Игорь Дроздов: якутское кино одно из флагманских направлений для развития Якутии

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов 9 сентября в ходе рабочего визита в Якутск посетил Государственную кинокомпанию «Сахафильм», встретился с и.о. министра культуры и духовного развития Якутии Владиславом Левочкиным, директором кинокомпании «Сахафильм» Сарданой Саввиной.

По словам Игоря Дроздова, сегодня креативные индустрии, связанные с технологическим предпринимательством, становятся толчком для развития регионов. Более того, есть тенденция развития именно локальной идентичности региона. В случае с Якутией таким «креативным крючком» может стать кино, поскольку республика является лидером в этой области среди всех субъектов страны.

— Мы думаем над тем, чтобы соединить творчество в его привычном понимании с техническим творчеством, технологическим предпринимательством. Казалось бы, это несовместимые вещи – «физики и лирики», но мы сейчас думаем над тем, как обеспечить этот симбиоз… Мы определили первую точку по такой работе – Иваново, где развивается тема моды, арт живописи, в процессе появилась еще одна точка – Красноярск, где сильно развита гастрономическая тема. Я вижу, у Якутии есть перспективы по кино, анимации. Эти направления я предложу коллегам в Москве для более тесного сотрудничества, — отметил Игорь Дроздов.

Отметим, что ранее Дроздов уже высказывался о необходимости развития креативных индустрий, как локомотива для развития технологий, которое поддерживает «Сколково». Так в частности модная индустрия может стать драйвером для развития текстильной промышленности в Иваново – развитие технологий создания новых тканей, швейное оборудование и пр. Красноярск, создавший из гастрономического искусства хорошую бизнес историю с открытием большого числа ресторанов. В этом списке может появиться и Якутия, как флагман по кинопроизводству.

В финале встречи Игорь Дроздов посмотрел тизер премьерной картины «Не хороните меня без Ивана», а также фильм «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой.