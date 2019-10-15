Игнатий Попов ответил на интересующие вопросы горожан

14 октября руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов принял участие в программе «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответил на вопросы горожан.

Зрителей интересовал вопрос об очереди на предоставление участков многодетным семьям. В Республике Саха (Якутия) бесплатный земельный участок полагается семье при рождении (усыновлении) третьего ребенка. В городе Якутске программа предоставления земельных участков для многодетных семей работает с 2011 года, с момента внесения изменений в Земельный кодекс РФ.

Игнатий Попов пояснил, что на сегодняшний день в очереди на получение участка зарегистрировано 6 тысяч многодетный семей. За девять месяцев 2019 года в эту очередь включено около 500 многодетных семей. За год в очередь встают в среднем от 600 до 800 многодетных граждан. С 2011 года в Якутске многодетным семьям предоставлено около 3700 бесплатных земельных участков, в основном, в пригородной зоне.

«В настоящее время мы ожидаем внесения изменений в генеральный план города Якутска. В соответствии с градостроительными документами, ожидается появление дополнительных участков», — отметил Игнатий Пионерович.

Руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» напомнил о заявительном порядке предоставления земельных участков. Многодетная семья может обратиться через МФЦ в адрес агентства с информацией о расположении подходящего участка. Если земельный участок соответствует градостроительным документам, принимается положительное решение.

Игнатий Попов рассказал о порядке постановки в очередь на земельный участок. Встать в очередь можно через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. В случае отсутствия пятилетней прописки в городе Якутске, можно подтвердить фактическое проживание с помощью трудовой книжки или справки образовательного учреждения, школы или детского сада.

От горожан поступил вопрос об оформлении прирезки к земельному участку. Процесс оформления определен существующим административный регламентом. По данному регламенту необходимо обратиться в адрес МКУ «Агентство земельных отношений» через офисы ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (МФЦ).Для обращения необходим паспорт и кадастровый номер основного земельного участка. Размер дополнительного увеличения площади земельного участка определяет проект межевания территорий. Услуга предоставляется платне, оплачивается 15% от кадастровой стоимости земельного участка.

Речь зашла об обеспечении инфраструктурой участков, выделенных многодетным семьям. В настоящее время проводится газификация микрорайонов «Северный» и села Хатассы. Готовится проектно-сметная документация по другим направлениям, в том числе Табага и Тулагино. Такая работа проводится сейчас и будет вестись в будущем.

Горожане регулярно задают вопросы о том, как происходит движение очереди на предоставление земельных участков в Якутске.

«У нас имеется три вида очереди. Это очередь многодетных семей, затем общая очередь — около 30 тысяч горожан, которые находятся в ожидании предоставления земельного участка. И льготная очередь, в которой состоят около 6 000 горожан», — прокомментировал Игнатий Пионерович.

Обратного движения в очереди быть не может, но существуют случаи, когда гражданин восстанавливается в очереди решением суда. Например, когда по тем или иным причинам оформление ранее предоставленного участка является невозможным. В эфире также прозвучал вопрос, как можно проверить номер очереди через Интернет. С 2018 года такая услуга предоставляется в электронном вид через портал государственных и муниципальных услуг www.e-yakutia.ru во вкладке «Сверка очереди».

Игнатий Попов ответил на вопросы об аренде за земельные участки. Оплата арендных платежей юридическими лицами проводится один раз в квартал, четыре раза в год. Оплата аренды физическими лицами — два раза в год, раз в полугодие. Счета на оплату можно получить в МКУ «Агентство земельных отношений» или на портале государственных и муниципальных услуг www.e-yakutia.ru. В ближайшем будущем планируется ввод оплаты по QR-коду и открытие кассы для приема платежей от населения.

С 1 января 2020 года будет вестись переоценка кадастровой стоимости земельных участков. В следующем году размер оплаты за аренду участка будет зависеть от его кадастровой стоимости.

Жители города интересовались, как можно купить земельный участок. На официальном сайте якутск.рф во вкладке «Торги» в настоящее время проводятся аукционы по продаже земельных участков под ИЖС. Например, в микрорайоне «Северный», начальная цена земельного участка 170-180 тыс. рублей. Если гражданина интересует участок для предпринимательской деятельности, проводится аукцион на право заключения договора аренды. Предприниматель, выигравший аукцион, берет участок в аренду. Если на участке будет построен капитальный объект и соответствующим образом зарегистрирован, то участок может быть оформлен в собственность.

Земля в столице и его пригородах зачастую становится предметом судебных споров, когда у участка выявляется несколько владельцев.

«Чтобы избежать таких случаев, нужно посмотреть дату постановки земельного участка на учет в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). И если это ранние года, то нужно заказать документ из свода «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности». Это документ, в котором указываются все ограничения на земельный участок, в соответствии с градостроительной документацией», — рассказал руководитель МКУ «Агентство земельных отношений».

Также в Агентстве земельных отношений ведется прием граждан. В понедельник с 15.00 до 18.00 прием ведут специалисты учреждения. Руководитель ведет личный прием граждан по вторникам с 17.00 до 19.00 часов по адресу: ул. Октябрьская, 20/1, кабинет 303. При совершении покупки земельного участка, при совершении сделок с землей, можно обратиться в МКУ «АЗО» за консультацией.

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