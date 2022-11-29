Иезутские слова римского папы о чеченцах и бурятах

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев прокомментировал слова Папы Римского Франциска о жестокости бурятов в ходе специальной военной операции на Украине.

До этого Папа Римский в интервью представителям СМИ США заявил, что чеченцы и буряты являются наиболее жестокой частью ВС РФ на Украине. Он также отметил, что «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

Подобное высказывание Аюшеев объяснил непониманием условий жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке со стороны европейских латинцев. По его словам, проживающее в указанных регионах население отличается стойкостью, терпеливостью и выносливостью.

«Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды», – написал Аюшеев в своем телеграм-канале.

Ранее слова папы Франциска прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала высказывание главы преверженцев католической веры русофобским и извращением истины.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что последние высказывания Папы Римского Франциска с оскорблениями в адрес чеченцев и бурятов нацелены на раскол российского общества.

«Франциск – выходец из ордена иезуитов и следует «лучшим традициям» этой организации – там принято действовать не напрямую, а окольными путями. Запад крайне тревожит сплоченность нашего многонационального общества, и прежде всего сплоченность Российской армии. Все эти лицемерные комплименты в адрес одних и огульные обвинения в адрес других имеют конечной целью посеять недоверие и раздор между народами России, между православными, мусульманами и буддистами», – пояснил политик.

Сергей Миронов напомнил, что понтифик никогда не осуждал преступления карателей из батальона «Азов», а, напротив, активно способствовал их освобождению из мариупольского котла. «Покровительство украинским нацистам – еще одна традиция Ватикана и иезуитов. По окончании Второй мировой войны они сделали все возможное чтобы эсэсовцы, включая тех, которые служили в дивизии «Галичина», скрылись от возмездия за океаном. Многие тогда осели в Южной Америке, в том числе в родной для Франциска Аргентине. Неудивительно, что сейчас он благоволит их последышам из нацбатов и не замечает их зверства. Зато наших солдат обвиняет в жестокости, причем по этническому признаку», – напомнил лидер СРЗП.

«Это расизм и национализм в чистом виде, так что глава римской церкви должен как минимум извиниться перед чеченцами и бурятами за свои слова. Что касается попыток вбить клин и рассорить наш многонациональный народ, то, несмотря на все ухищрения, они обречены на провал», – уверен Сергей Миронов.