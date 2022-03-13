Идут выборы главы Жиганска (дополняется)

Сегодня, 13 марта в муниципальном образовании «Жиганский эвенкийский национальный наслег» в 8 утра местного времени началось голосование на досрочных выборах главы муниципального образования «Жиганский эвенкийский национальный наслег», сообщает телеграм-канал ЦИК РС (Я).

По информации председателя ИКМО Руслана ЕГОРОВА, все 2 избирательных участка открылись в установленное законом время.

В списки включены 2395 избирателей, досрочно проголосовавших в помещении УИК — 25.

За ходом голосования наблюдают наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я).

Голосование проходит в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Напомним, что в избирательный бюллетень включены следующие кандидаты: БАЛЫКИН Дмитрий Валерьевич (ЯРО ПП ЛДПР), ПОРТНЯГИН Степан Семенович (ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), ФЕДОТОВ Николай Афанасьевич (самовыдвижение).

На досрочных выборах главы села Жиганск по состоянию на 10.00 часов местного времени проголосовало 67 избирателей или соответственно 2,8 % от общего числа избирателей. Голосование продолжается. На избирательных участках присутствуют общественные наблюдатели. Жалоб и замечаний по организации процедуры голосования в избирательных участках нет.

На досрочных выборах главы села Жиганск по состоянию на 12.00 часов проголосовало 143 избирателя или 5,97 % от общего числа избирателей. Голосование продолжается. Избирательные участки закроются в 20.00 часов вечера. Жалоб и замечаний по организации процедуры голосования в избирательных участках нет.