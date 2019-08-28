Идут съемки продолжения фильма «Старушка Бэйбэрикээн»!

Об этом на празднике, посвященном 100-летию Российского кино, прошедшем в кинотеатре «Центральный», сообщила собравшимся Мария ТАСТЫГИНА, актриса театра Олонхо, исполнительница одной из ролей в первом фильме.

Мария Тастыгина прекрасно исполнила в фильме Константина ТИМОФЕЕВА «Старушка Бэйбэрикээн» дочь абаасы, отрицательного персонажа. Ее яркая природная красота и харизма, сюжет народной сказки и фильма позволили создать один из самых ярких образов якутского кинематографа.

От имени съемочной команды фильма «Старушка Бэйбэрикээн» ей было поручено поздравить ветеранов кино в кинотеатре «Центральный». Ведь финальным аккордом праздника стал просмотр фильма «Старушка Бэйбэрикээн», вышедший на экраны в марте этого года и сразу же завоевавший симпатии публики.

Мария Тастыгина пожелала всем собравшимся крепкого здоровья, счастья, удачи. И сообщила, что сейчас идут сьемки фильма — продолжения полюбившейся киносказки. Съемки проходят на Ленских столбах. Актриса подчеркнула, что данный фильм предназначается именно для детей, ведь на сегодняшний день при всем изобилии мира кино, очень мало фильмов можно смотреть с маленькими детьми.

«Сказка «Старушка Бэйбэрикээн» — специально для детей, фильм способствует чтобы они говорили по-якутски, смотрели якутское кино – это и является основной целью данной картины», — отметила она.

Ранее режиссер фильма Константин Тимофеев отмечал, что фильм снабжен титрами на русском языке, но намеренно идет только на аутентичном якутском языке. «Дети должны говорить на родном языке», — убежден режиссер. Он отмечал, что у многих народов есть сказки с похожими сюжетами. Но вот Бэйбэрикээн – исконно якутская сказка, созданная именно нашим народом.

Аудитория аплодисментами встретила новость о съемках продолжения любимой сказки.