07.02.2022
13:21
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Якутия

Идут работы по реконструкции моста через реку Нюю

В Ленском районе продолжается реконструкция 183-метрового моста через реку Нюю. Работы ведутся ОАО «Хотьковский Автомост» с осени прошлого года по госконтракту, заключенному с Управтодором республики.

В этом году планируется завершить строительство опор моста и струенаправляющей дамбы, а также начать монтаж пролетных строений мостового перехода. В настоящее время проезд через реку осуществляется по ледовой переправе, грузоподъемностью 60 тонн, на 23 км а/д «Ленск — 1242 км а/д «Вилюй».  Ввод в эксплуатацию мостового перехода определен в IV квартале 2023 года. Протяженность объекта вместе с подходами с асфальтобетонным покрытием составит 1,75 км, в том числе мост длиной 183,39 пог.м. 

Фото: управления
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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