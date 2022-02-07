Идут работы по реконструкции моста через реку Нюю

В Ленском районе продолжается реконструкция 183-метрового моста через реку Нюю. Работы ведутся ОАО «Хотьковский Автомост» с осени прошлого года по госконтракту, заключенному с Управтодором республики.

В этом году планируется завершить строительство опор моста и струенаправляющей дамбы, а также начать монтаж пролетных строений мостового перехода. В настоящее время проезд через реку осуществляется по ледовой переправе, грузоподъемностью 60 тонн, на 23 км а/д «Ленск — 1242 км а/д «Вилюй». Ввод в эксплуатацию мостового перехода определен в IV квартале 2023 года. Протяженность объекта вместе с подходами с асфальтобетонным покрытием составит 1,75 км, в том числе мост длиной 183,39 пог.м.