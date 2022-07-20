Идут работы первого этапа на строительстве моста через Лену

В Якутии начались работы в рамках I этапа мостовой концессии. В него входит большой объем работ по подготовке территории, выносу и переустройству инженерных коммуникаций, сообщает тгк 100 летие ЯАССР

В настоящее время специалисты приступили к переносу газопровода высокого давления общей протяженностью свыше 900 метров и отсыпке основной технологической площадки под административно-бытовую зону недалеко от села Старая Табага.

Как сообщили в «ВИС», разделение всего масштабного инфраструктурного проекта на два этапа позволило начать строительство фактически на год раньше, до получения заключения госэкспертизы по основному этапу. На сегодняшний день на левом берегу Лены демонтировано 37 опор сетей ВЛ 10 кВ, взамен смонтировано 49 новых. На правом берегу перенесены высоковольтные линии ВЛ 110 кВ протяженностью почти 4 км. На местах пересечения с будущей дорогой также переустраиваются сети ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» длиной свыше 7,4 км. Подробнее об этом на 100yakutia.ru.