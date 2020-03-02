Идиотизм: Сардана Авксентьева гневно ответила Госдуме России

Мэр Якутска не прошла мимо слов представителя Госдумы России, что ее идея о налоге на собак является «идиотской инициативой». Кроме того, мэра Якутска видимо задели риторические слова высокопоставленного российского парламентария: «Почему мэр Якутска кругом не права?».

Она не осталась в стороне и кроме короткого комментария под постом депутата, написала большой развернутый ответ, в котором ясно дала всем понять, что она считает идиотизмом.

По мнению Сардана Авксентьева, принятие Госдумой России непроработанных законов «вот что бы я назвала идиотизмом».

В общем, спор об «идиотизме» продолжается.