Идиотизм: Сардана Авксентьева гневно ответила Госдуме России

View this post on Instagram

Сегодня неожиданный резонанс вызвало мое предложение о введении налога для владельцев собак. К сожалению, каждый истолковал его по-своему, поэтому считаю необходимым пояснить. Федеральный закон об ответственном обращении с животными, и в этом меня поддерживают все — слабо проработан. В законе не прописана ответственность для владельцев животных. Повторяю: я за гуманное отношение к животным и смысл закона поддерживаю. Но его исполнение на местах сегодня невозможно. Депутат Государственной Думы, один из инициаторов указанного закона, член партии «Единая Россия» господин Бурматов назвал мое предложение «идиотским». Так вот, я предлагаю ему приехать в Якутию и лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с принятием откровенно сырого закона. Принятие непроработанных законов – вот что я назвала бы идиотизмом. А если это еще и позиция «Единой России», то становится вдвойне грустно. Спуститесь на землю, поговорите с людьми, взгляните своими глазами на положение дел в субъектах по ту сторону Уральских гор. Содержать реальный приют на севере – это дорого. Убедитесь в этом. Законы должны приниматься не для личного пиара законотворцев, чтобы поселфиться в инстаграме на фоне собачек и кошечек под лайки определенной категории подписчиков, законы должны улучшать жизнь людей. Все, о чем я говорила сегодня – ответственность. Я сама владелица собаки, а до недавнего времени — трех, одна их них – дворняга. И уверяю, что ответственный хозяин уплатит налог или сбор в 200-300 рублей в год и не разорится. Зато эти средства можно будет направить на обустройство площадок для выгула собак, какие-то другие общественные пространства, поддержку приютов. Депутат Госдумы говорит о том, что надо направить федеральные деньги на строительство приютов. Ну, предположим. Только напоминаю, что федеральные деньги – это и наши налоги тоже. «Налог на собак», как назвал его депутат, работает во всех цивилизованных странах, почему мы не должны стремиться к тому, чтобы это заработало у нас? Или это не Вы, господин Бурматов, говорили о европейских ценностях в вопросах содержания собак? #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек