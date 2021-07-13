Идея «Робин Гуда» или Справедливый базовый доход

«Справедливая Россия — За правду» предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян в размере около десяти тысяч рублей, которая будет называться «Справедливый базовый доход» (СБД). Свое мнение по данному предложению высказал педагог Дмитрий КОВАЛЬСКИЙ.

«Предложение по базовому доходу не является новым, — рассказывает Дмитрий Ковальский. — О нем говорили и продолжают говорить многие политики, да и в разных странах осуществляется такая мера поддержки. Правда, финансовая помощь реализуется не на регулярной основе, а только во время чрезвычайных ситуаций.

Считаю, что нужно оказывать всем людям финансовую поддержку со стороны государства. Не у всех людей есть врожденный навык зарабатывания денег. Не все могут собрать стопку нужных бумаг и найти необходимый кабинет. Документация базового дохода должна быть минимальной. Одно из главных условий — ты являешься гражданином России. Также поддержка не должна носить разовый характер.

Говоря о сумме, подчеркну, что 10 тысяч рублей не супергигантское начисление. Но для безработного или пенсионера базовый доход мог бы стать той финансовой подушкой, которая спасала бы положение, когда человек болеет коронавирусной инфекцией или из-за лесных пожаров вынужден долгое время находиться на самоизоляции или на стационарном лечении. Этой суммой он расплатился бы за кредит, порадовать детей… Да на всё, что угодно.

Равняться не стоит на другие страны. Там другое количество людей, свой менталитет, свои социальные проблемы, и, в конце концов, другие чрезвычайные ситуации. Мы все время поднимаем проблему с COVID-19, но другие медицинские заболевания никуда не исчезли. Многие из них смертельные и по процентному соотношению куда больше летальных случаев.

На что бы потратили доход? Лично я, здоровый молодой работающий человек, все равно нашел бы деньгам применение. Сейчас они на каждом шагу требуются.

Сама идея использовать коррупционные деньги на людей – это отличное решение. Даже если половина из них «куклы» и после закрытия дел лежат впустую на складе. Это миллионы-миллиардные суммы.

Государство — это народ. Если та часть народа, которая отвечает за благосостояние другой части, то есть государства, будет использовать коррупционные деньги, то она своего рода станет «Робин Гудом». Только грабить никого не надо, нужно лишь справедливо распределить уже украденные деньги у пойманных и осужденных коррупционеров.

Я — за базовый доход!