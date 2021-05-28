Идете в салон красоты? Будьте бдительны!

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает, что при посещении салонов красоты следует обратить внимание на следующие моменты:

— как дезинфицируются инструменты. Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, после каждого посетителя, дезинфицировать в стерилизаторе или в растворах дезинфицирующих средств;

— для обслуживания клиентов салон обязан использовать только чистое белье, запас которого должен обеспечивать индивидуальное применение его для каждого посетителя. После каждого посетителя использованное белье подлежит стирке, а одноразовое белье — удалению (утилизации);

— парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации;

— у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) обращает внимание потребителей, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил.

Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария.

Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) рекомендует потребителям услуг ногтевого сервиса обращать внимание на следующие моменты:

— все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

— инструменты для маникюра и педикюра должны стерилизоваться, упакованными в стерилизационные упаковочные материалы и в них же храниться. Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах;

— инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, скраб-пилинг, косметологические услуги), после каждого посетителя необходимо сначала промыть в проточной воде, затем просушить и обработать дезинфицирующим средством, после окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации;

— подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором;

— ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции;

— при выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые салфетки для каждого посетителя;

— сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проходить медицинские осмотры, иметь личные медицинские книжки.

Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в салонах красоты студиях ногтевого сервиса, могут обратиться в Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Обращаем внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто и риски для потребителя значительно возрастают.