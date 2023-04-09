09.04.2023
11:51
444

Якутск

Идет восстановление электроснабжения района Залога в Якутске

Энергетики Центральных электрических сетей ведут восстановление электроснабжения в районе Залога города Якутск.

Сегодня, 9 апреля произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-Залог, питающаяся с подстанции «Набережная». В ограничении частично потребители по улицам Чкалова, Ярославского, Чернышевского, Дежнева, Строда, пр.Ленина 53-63.

Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Фото: ПАО «Якутскэнерго
Источник: ПАО «Якутскэнерго

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх