Идет восстановление электроснабжения района Залога в Якутске

Энергетики Центральных электрических сетей ведут восстановление электроснабжения в районе Залога города Якутск. Сегодня, 9 апреля произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-Залог, питающаяся с подстанции «Набережная». В ограничении частично потребители по улицам Чкалова, Ярославского, Чернышевского, Дежнева, Строда, пр.Ленина 53-63. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Фото: ПАО «Якутскэнерго Источник: ПАО «Якутскэнерго

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх