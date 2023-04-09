09.04.2023
11:51
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Якутск
Идет восстановление электроснабжения района Залога в Якутске
Энергетики Центральных электрических сетей ведут восстановление электроснабжения в районе Залога города Якутск.
Сегодня, 9 апреля произошло отключение воздушной линии 6 кВ Л-Залог, питающаяся с подстанции «Набережная». В ограничении частично потребители по улицам Чкалова, Ярославского, Чернышевского, Дежнева, Строда, пр.Ленина 53-63.
Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
Фото: ПАО «Якутскэнерго
Источник: ПАО «Якутскэнерго
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