Идет театральный фестиваль «Желанный берег»
В республике продолжается XI театральный фестиваль «Желанный берег». Участие в нем принимают ведущие театры республики. Финал состоится в Международный день театра — 27 марта в Саха театре в 17.00.
Фестиваль организован Союзом театральных деятелей Якутии при поддержке Министерства культуры и духовного развития Якутии и проходит один раз в два года. В этом году фестиваль проводится 11-й раз. За месяц члены жюри онлайн и офлайн отсмотрели порядка 20 спектаклей. Председателем жюри этого года стала директор Государственной филармонии Туяра Пестрякова.
В этом году в фестивале принимают участие следующие театры: Государственный академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева–Суорун Омоллоона, Нюрбинский государственный передвижной драматический театр, Национальный театр танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, Театр Олонхо, Театр юного зрителя, Театр кукол РС(Я).
В премии представлены номинации:
— Лучший спектакль (3 премии)
— Лучший детский спектакль
— Лучшая режиссерская работа
— Лучшая сценография
— Лучшая работа художника по костюмам
— Лучшая женская роль
— Лучшая мужская роль
— Лучшая женская роль второго плана
— Лучшая мужская роль второго плана
Специальные премии:
— «За поддержку театрального искусства» — для государственных и общественных деятелей, организаций и представителей делового мира;
— «За вклад в развитие театрального искусства» — для деятелей театра Якутии;
— «Эрэл» — для молодых артистов и режиссеров;
— Специальная премия жюри.
В этом году финал с вручением статуэток премии состоится с участием зрителей. Церемония пройдет 27 марта в Саха театре им. П.А. Ойунского в 17.00. После вручения состоится показ спектакля Сахатеатра «Учуутал» Харысхал.
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