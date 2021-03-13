Идет театральный фестиваль «Желанный берег»

В республике продолжается XI театральный фестиваль «Желанный берег». Участие в нем принимают ведущие театры республики. Финал состоится в Международный день театра — 27 марта в Саха театре в 17.00.

Фестиваль организован Союзом театральных деятелей Якутии при поддержке Министерства культуры и духовного развития Якутии и проходит один раз в два года. В этом году фестиваль проводится 11-й раз. За месяц члены жюри онлайн и офлайн отсмотрели порядка 20 спектаклей. Председателем жюри этого года стала директор Государственной филармонии Туяра Пестрякова.

В этом году в фестивале принимают участие следующие театры: Государственный академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева–Суорун Омоллоона, Нюрбинский государственный передвижной драматический театр, Национальный театр танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, Театр Олонхо, Театр юного зрителя, Театр кукол РС(Я).

В премии представлены номинации:

— Лучший спектакль (3 премии)

— Лучший детский спектакль

— Лучшая режиссерская работа

— Лучшая сценография

— Лучшая работа художника по костюмам

— Лучшая женская роль

— Лучшая мужская роль

— Лучшая женская роль второго плана

— Лучшая мужская роль второго плана

Специальные премии:

— «За поддержку театрального искусства» — для государственных и общественных деятелей, организаций и представителей делового мира;

— «За вклад в развитие театрального искусства» — для деятелей театра Якутии;

— «Эрэл» — для молодых артистов и режиссеров;

— Специальная премия жюри.

В этом году финал с вручением статуэток премии состоится с участием зрителей. Церемония пройдет 27 марта в Саха театре им. П.А. Ойунского в 17.00. После вручения состоится показ спектакля Сахатеатра «Учуутал» Харысхал.