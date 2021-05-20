Идет суд по делу Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой

Сегодня, 20 мая, в Якутском городском суде состоялось судебное заседание по уголовному делу Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой, руководителей строительной фирмы «Утум». Дело рассматривается повторно.

На предыдущем судебном заседании 28 апреля адвокаты подсудимых внесли ходатайство о возврате дела прокурора, сославшись на то, что Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой непонятно предъявленное обвинение.

Напомним, что прецедент уже был – на первом рассмотрении дела утумовцев в декабре 2020 г. судья Георгий Николаев возвращал дело прокурору по причине обнаруженных нарушений в обвинительном заключении. Это решение судьи было обжаловано прокуратурой, и 11 февраля 2021 г. Верховный суд РС(Я) вернул уголовное дело Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой на повторное рассмотрение в Якутский городской суд, его передали судье Лене Егоровой.

Сегодня судья объявила своё решение — отказать в возрасте дела прокурору и приступила к изучению материалов дела, пока рассмотриваются документы, до допроса свидетелей дело ещё не дошло. Следующее судебное заседание назначено на 4 июня.

Напомним, Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова, руководители строительной фирмы «Утум», обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), а так же Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

Дело их соучастника Василия Гоголева, бывшего заместителя главы ГО «город Якутск», было выделено в отдельное производство (он заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение), и было рассмотрено раньше. Василий Гоголев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Недавно решением Якутского городского суда Василий Гоголев освобожден условно-досрочно. Жалобу прокуратуры на это решение суда Верховный суд РС(Я) оставил без удовлетворения.