Идет суд над Ринатом Абсалиховым — сообщником Сусанны Рожиной

Сегодня, 18 ноября, в 14 час. в Якутском городском суде состоялось судебное заседание по уголовному делу Рината Абсалихова, сообщника блогера Сусанны Рожиной. Он обвиняется по ст.159 ч.4; ст.163 ч.3 п.б УК РФ (мошенничество и вымогательство в особо крупном размере). Следующие судебные слушания судья Лидия Дмитриева назначила на 1 декабря.

По сведениям «ЯВ», преподаватель ЯЭПИ, кандидат экономических наук Ринат Абсалихов познакомился с блогером Сусанной Рожиной на фоне ажиотажа вокруг СОШ №1. Блогер активно была задействована родкомитетом и директором школы для информирования об аварийном состоянии здания школы. Абсалихов и Рожина решили воспользоваться ситуацией по-своему. Они пытались убедить властей через руководство образовательного учреждения выкупить здание салона красоты «Метелица» для размещения школы. Помещение было оценено в 137 млн рублей. Интересы владельца салона «Метелица» представлял Ринат Абсалихов и участвовал на встречах с властью на различных уровнях.

Между делом, пока проворачивали эту схему, сообщникам удалось обогатиться на три млн рублей, обманув владельца клиники «Дельта». В этом частном медучреждении при лечении использовали запрещенный в России медицинский препарат. Узнав об этом, Абсалихов сообщил информацию в УБЭП и вызвался участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. Почему именно он, а не кто-либо другой, следствие не выяснило. После мнимых обысков полиции перепуганный владелец клиники связался с Сусанной Рожиной, которая пообещала решить проблему. За это владелец клиники заплатил блогеру три млн рублей. Кто именно и с чьей санкции проводил обыски в частной клинике, причастны ли эти полицейские к вымогательству денег у врача, стали ли они фигурантами уголовного дела, история умалчивает.

Следующим объектом вымогательства подельников стала риелтор Гульнара Уварова. За ней Абсалихов организовал слежку, а Рожина собирала компромат. Через некоторое время блогер вышла на связь к предпринимательнице и сообщила о наличии компрометирующих ее сведений. Рожина рассказала, что за риелтором ведется слежка ФСБ, в качестве доказательства она привела информацию от Абсалихова. В обмен на попадание в стоп-лист Рожиной подельники потребовали у Уваровой сначала 100 млн рублей, затем снизили сумму до 50 млн.

9 февраля 2022 года при получении денег у риелтора Рожина и Абсалихов были задержаны. Сусанна Рожина признала вину, подписала досудебное соглашение с прокуратурой и ее уголовное дело было выведено в отдельное производство. Ринат Абсалихов признал вину частично. По сведениям СМИ, подельники после задержания начали давать показания друг против друга.

Суд над Сусанной Рожиной проходил в особом порядке, без исследования доказательств, потому что подсудимая признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием, в отличие от ее подельника Рината Абсалихова.

26 августа Якутский горсуд приговорил блогера и экс-журналиста к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество Рожиной до возмещения ущерба по делу о мошенничестве. Она была взята под стражу в зале суда. Приговор блогер не обжаловала.

По сведениям тгк @yakutia_kp, 21 октября на судебное заседание по делу Рината Абсалихова была доставлена блогер Сусанна Рожина. Очевидец отмечает, что она «выглядела бодро». Приговор по ее делу вступил в силу 13 сентября. Ее должны были этапировать в колонию, но куда именно, не разглашается. Но, как предполагают якутские СМИ, ее могут содержать в СИЗО в Якутске, не отправляя в колонию, пока идет суд над ее сообщником Ринатом Абсалиховым, на котором она выступает свидетелем обвинения, а так же во время следствия по делу Саввы Алексеева, на которого Рожина дала показания, как утверждает «ЯВ».

