Идет суд над экс-депутатами Ил Тумэна Уаровым и Саввиным

Сегодня, 3 декабря, продолжился судебный процесс по уголовному делу экс-депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина, который возобновился после перерыва, объявленного в августе из-за того, что подсудимый Александр Уаров входит в группу риска по короновирусной инфекции — он старше 65 лет и имеет хронические заболевания.

Тем не менее, 26 ноября судья Якутского городского суда Татьяна Егорова возобновила производство по уголовному делу бывших председателей комитетов Ил Тумэна Уарова и Саввина, который идет уже два года – с декабря 2016 года.

Как сообщила адвокат Ольга Тимофеева, сегодня на судебном заседании были представлены очередные доказательства защиты экс-депутатов.

Напомним, что в отношении бывших народных депутатов республики Уарова и Саввина было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

Sakhalife регулярно освещал этот продолжительный судебный процесс, на котором уже выступили свидетели и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Среди них – бывшие и действующие депутаты Ил Тумэна, в том числе председатели постоянных комитетов парламента республики – Алексей Еремеев, Елена Голомарева, Владимир Прокопьев и другие, а так же земляки обоих подсудимых.

Следующее судебное заседание состоится 18 декабря.

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