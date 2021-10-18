Идет шуга на реках Якутии

По информации Якутского УГМС на основных реках Якутия преобладает понижение уровня воды с интенсивностью от 1 до 25 см за сутки.

На Лене в Ленском и Олекминском районах наблюдается шугоход различной интенсивности, за исключением гидропоста Нюя, где отмечаются забереги, в ближайшие сутки-двое здесь ожидается устойчивое ледообразование. На участке Покровск-Якутск, в сроки близкие к норме, началось устойчивое ледообразование. В нижнем течении у гидропоста Кюсюр, на неделю позже нормы, началось устойчивое ледообразование.

На всем протяжении реки Алдан наблюдается сало и шугоход.

На участках реки Вилюй Крестях-Сунтар и Вилюйск-Промышленный, отмечается шугоход различной интенсивности, а на участке Нюрба-Верхневилюйск, в сроки близкие к норме установился ледостав.

На участке реки Яна Сайды–Усть-Куйга отмечается шугоход, на остальных участках реки установился ледостав.

В верхнем течении реки Индигирка у гидропоста Индигирский, наблюдается шугоход, а в среднем и нижнем течениях установился ледостав.

Ожидаются осадки и потепление

Как сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Температурная аномалия связана с мощным антициклоном, кроме того, идет вынос теплого воздуха из Средней Азии.

По прогнозам Гидрометцентра России в столице республики на этой неделе ожидается облачная погода с осадками. В середине недели температура воздуха днем составит 0 градусов, передает

В понедельник, 18 октября, в Якутске будет стоять облачная погода с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Днем столбик термометра покажет отметку -6 градусов, а ночью -9. Ветер западный 3 м/с.