23.09.2022
18:04
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Общество
Идет сбор теплых и бытовых вещей для мобилизованных
Женсовет Хангаласского улуса «Ил Эйгэ» («Гармония») поддержал призыв Союза женских организаций Якутии. В помощь мобилизованным землякам был организован сбор теплых и бытовых вещей на первое время. Свою лепту также внесли женсоветы города Покровска, сел Бестях, Ой, Синск, Едяй и поселка Мохсоголлох, сообщаеь тгк @nvk_khangalas1
Фото: тгк @nvk_khangalas1
Источник: тгк @nvk_khangalas1
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