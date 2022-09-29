Идет сбор гуманитарной помощи для отправки мобилизованным якутянам

В Якутске открыли общественный добровольческой штаб «Якутия с вами» в поддержку мобилизованных из республики. Штаб занимается сбором гуманитарной помощи, сообщает ЯСИА.

Каждый желающий может принести продукты питания – консервы, сухари, быстрорастворимые каши, пюре, кофе, чай, печенье, семечки, а также стерильные бинты, жгуты, противовирусные препараты, обезболивающие средства, тёплую одежду, спальники и обувь. Штаб находится по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, актовый зал. Гуманитарная помощь принимается ежедневно с 10:00 до 18:00.

Общественный добровольческий штаб начал работу с 26 сентября под руководством организатора Ирины Саввиной. На этой неделе штаб отправил уже третью партию гуманитарной помощи. Здесь работают 14 приходящих волонтёров и три основных руководителя совместно с Общественной палатой Якутии.

«Мы будем работать до окончания мобилизации. Люди приносят спальные мешки, продукты питания, тёплую одежду. Народ начинает подтягиваться, со дня организации мы отправили уже три рейса. Мы просим принести продукты, не требующие длительного приготовления», – передаёт организатор общественного добровольческого штаба Ирина Саввина.