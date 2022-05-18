Идет ремонт размытых талыми водами дорог Вилюй и Кобяй

На восстановление размытых весенним паводком автодорог регионального значения предусмотрено 69 млн рублей и 20 млн рублей на дороги местного значения, сообщает тгк Минтранс Якутии. Деньги выделены из Дорожного фонда Якутии.

«Заявки о выделении средств из бюджета Дорожного фонда была направлена в прошлом году. Деньги из резервного фонда выделены на восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка», – сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Анатолий Потапов.

16 мая из-за резкого повышения уровня талых вод был размыт участок вблизи с. Орто Сурт автодороги Вилюй. В настоящее время ведутся работы по подъему земполотна. Уровень воды за ночь спал на 3см. На месте организовано дежурство, в восстановительных работах задействовано 8 ед. техники и 5 чел. Проезд для автотранспорта открыт.

12 мая была размыта автодорога «Кобяй» на участке р. Тюгюенэ – с. Кобяй из-за повышения уровня талых вод на реках Харыя-Юрях и Чюэлю. Для обеспечения надлежащего технико-эксплуатационного состояния автодороги ООО «ТрансСтройСаха» направило грейдер, экскаватор и самосвалы. На местах установлено круглосуточное дежурство, ведется постоянный мониторинг ситуации. 16 мая на место выехал транспорт с г.Якутска со строительными материалами для обеспечения проезда.

«В северных и Арктических районах Якутии вскрытие водоемов не наблюдается. Проезды по всем круглогодичным дорогам обеспечены, паводковая ситуация под контролем. Наблюдается равномерная оттайка. Ведутся регламентные работы по содержанию», — добавил Анатолий Потапов.