Идет ремонт на линиях электропередачи в Усть-майском районе

Энергетики ведут ремонтные работы на магистральных линиях электропередачи в Усть-Майском районе

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в целях улучшения надежности электроснабжения ведут ремонтные работы на магистральных линиях в Усть-Майском районе.

На сегодняшний день на линиях ВЛ 110 кВ «Эльдикан-Солнечный» и «Кюпцы-Усть-Мая» работники Эльдиканского и Усть-Майского сетевых участков провели подготовительные работы по расчистке площадок и завозу энерголеса и материалов.

Работники Солнечнинского сетевого участка ведут работы на линии ВЛ 35 кВ «Солнечный-Звездочка», где сейчас производится сборка шести П-образных опор и буровые работы для установки свай. С 4 по 8 апреля запланирована установка данных опор.

Ремонтные работы проводятся также на магистральных линиях при помощи пяти подрядных организаций. Две из них работают на линиях ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулгачи-Эльдикан» и Л-121 «Кюпцы-Усть-Мая» по устранению последствий природных пожаров 2021 года, где огнём были повреждены трассы ЛЭП. В общей сложности строительно-монтажные организации должны заменить 38 П-образных опор. На сегодняшний день полностью завершены работы на Л-119, на Л-121 их планируется завершить до 15 апреля.

Кроме этого, на линии Л-119 ведутся работы по замене промежуточных опор, на Л-121 переводу металлических опор на фундаменты из винтовых свай и замене 8 промежуточных опор.

«Важно своевременно провести плановые ремонтные работы на отдаленных и труднодоступных участках, к которым подъезд во время весенней распутицы невозможен. На данных участках в Усть-Майском районе все работы ведутся по плану и будут завершены в срок», — прокомментировал заместитель главного инженера ЦЭС Андрей Борисов.