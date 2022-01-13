Идет расследование убийства двух мужчин в Усть-Майском районе

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц.

В октябре 2021 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступили сообщения о безвестном исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в пос. Солнечный Усть-Майского района, перестали выходить на связь с родными.

По прошествии времени в связи с неустановлением их местонахождения у следствия появились основания полагать, что мужчины стали жертвами преступления, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьем.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертных исследований, которые в числе прочих помогут установить причину смерти погибших.

Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая