Идет прямой эфир Дмитрия Садовникова: задавайте вопросы

Сегодня в 9.45 час первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников @sadovnikovdd отвечает на вопросы в прямом эфире на каналах НВК «Саха», Якутия24 с отчётом блока правительства, отвечающего за инфраструктурное развитие республики.

Во время прямого эфира вопросы будут приниматься по многоканальному телефону: 8 (4112) 320111. Их также можно задать через голосового ассистента (робота-оператора) по номеру: +7 (4112) 51-00-21, портал yakutia.click.