01.08.2020
13:16
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Официально

Идет проверка сообщения ЧП над Якутском: что с главой Якутии?

По сообщению о возможном ЧП в небе над Якутском проводится проверка

По информации, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии», которая распространяется в соцсетях и СМИ, Министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая.

Главы Республики Саха (Якутия) на этих бортах не было.  Напомним, что вчера глава республики работал в Якутске.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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