Идет проверка сообщения ЧП над Якутском: что с главой Якутии?

По сообщению о возможном ЧП в небе над Якутском проводится проверка

По информации, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии», которая распространяется в соцсетях и СМИ, Министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая.

Главы Республики Саха (Якутия) на этих бортах не было. Напомним, что вчера глава республики работал в Якутске.