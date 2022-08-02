Идет проверка по факту возможного превышения полномочий полицейскими в Сунтаре – МВД

МВД по Республике Саха (Якутия) проводится проверка по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками отдела МВД России по Сунтарскому району.

В следственные органы обратилась местная жительница с сообщением о том, что трое сотрудников районного отдела полиции неправомерно применили в отношении ее сына физическую силу, задержанному по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.

Установлено, что 22-летний житель Сунтарского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, причинения вреда здоровью и кражи.

В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия решения. При подтверждении вины, сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке.