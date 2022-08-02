Происшествия
Идет проверка по факту возможного превышения полномочий полицейскими в Сунтаре – МВД
МВД по Республике Саха (Якутия) проводится проверка по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками отдела МВД России по Сунтарскому району.
В следственные органы обратилась местная жительница с сообщением о том, что трое сотрудников районного отдела полиции неправомерно применили в отношении ее сына физическую силу, задержанному по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.
Установлено, что 22-летний житель Сунтарского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, причинения вреда здоровью и кражи.
В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия решения. При подтверждении вины, сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке.
Добавить комментарий Отменить ответ
+7 (999) 174-67-82
такой аналогичный случай был Вилюйске лет 10 назад. Строителя моего дома поймали на улице и придрались два мента и повезли также к реке. Думали что он пьяный. Так не пил тогда он. Совершенно трезвого человека били рукояткой пистолета. Мужику говорил подай заявление начальнику так он не стал мараться с этими отморозками !