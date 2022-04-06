Идет прием заявок на социальную газификацию в Нижнем Бестяхе

Весь день, 5 апреля специалисты вели консультацию и прием заявок на социальную газификацию в районном центре Мегино-Кангаласского улуса в мобильном офисе «Сахатранснефтегаз».

20 заявок уже оформлено из числа домовладений, отвечающих всем требованиям программы социальной газификации.

— География заявлений достаточно обширная: это села Тарат, Майя, Павловск, а также поселок Нижний Бестях. Жители улуса активно приходят получить консультацию. В основном, спрашивают о том, обязателен ли на земельном участке готовый дом; что делать, если у собственника еще нет правоустанавливающего документа и так далее. По федеральным требованиям мы не можем принять заявки у граждан с пустым земельным участком или если дом не зарегистрирован, – рассказала инженер службы техприсоединения Управления газораспределительных сетей Елизавета Билюкина.

Это первый выезд мобильного офиса по социальной газификации в Мегино-Кангаласский улус. Здесь, по данным регионального оператора газификации «Сахатранснефтегаз», уже подано 234 заявки на догазификацию, это третий по количеству субъект после городского округа Якутска. В текущем году планируется бесплатное подведение газопровода к границам 257 земельных участков в районе.