Идет прием заявок на республиканский Конкурс «Лучшие товары Якутии»

С 1 июня стартовал региональный этап республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии», сообщает официальный сайт Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Ежегодно на территории Республики Саха (Якутия) проходит республиканский Конкурс «Лучшие товары Якутии».

Конкурс проводится в рамках Всероссийской Программы «100 лучших товаров России» в целях дальнейшего усиления общественно-государственной мотивации стратегического развития производств в направлении повышения качества товаров и оказываемых услуг и конкурентосостоятельности предприятий, стимулирования деятельности республиканских предприятий различных форм собственности (в том числе малого и среднего бизнеса), насыщения внутреннего рынка республики высококачественными, безопасными и конкурентоспособными товарами и услугами.

Организаторами Конкурса являются:

— Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия);

— Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» (Якутский ЦСМ)

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯКУТИИ – МЕСТНЫХ ПРОИВЗОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ЯКУТИИ!

Участниками конкурса могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Якутии.

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 29 июля 2019 года на определенный вид (тип, марку) продукции (услугу) или на одну ассортиментную группу однотипной продукции под единым наименованием (названием) и необходимый пакет документов обратившись по тел.42-80-44 или отправив запрос на эл.адрес: sert@yakcsm.ru.

От одного участника может быть подана одна или несколько заявок.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

∙ продовольственные товары;

∙ непродовольственные товары народного потребления;

∙ продукция производственно-технического назначения;

∙ изделия народных и художественных промыслов;

∙ услуги для населения;

∙ услуги производственно-технического назначения.

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов, в соответствии с показателями матрицы экспертных оценок согласно регламенту конкурса по каждой номинации.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами и выдвигаются на федеральный тур Всероссийского Конкурса в рамках Программы «100 лучших товаров России», а также могут быть рекомендованы к представлению на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества.

Победители Конкурса имеют право маркировать свою продукцию, удостоенную диплома, знаком «100 Лучших товары России», сообщать о факте получения диплома в информационно-рекламных материалах, средствах массовой информации, на официальных бланках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.