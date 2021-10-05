Идет прием заявок на новый этап кадрового конкурса «Таланты Якутии»

С 27 сентября по 26 октября 2021 г. идет прием заявок на новый этап Республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». К участию в проекте приглашаются студенты, молодые специалисты и руководители в возрасте от 18 до 45 лет.

Организатор конкурса – Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при Главе РС (Я).

Участникам предстоит пройти четыре этапа. На каждом из них участники получают новые знания и навыки, консультации специалистов по развитию персонала. Организаторы отмечают, что талант есть у каждого, и благодаря проекту, каждый может стать еще более успешным и мотивированным.

По итогам пройденных этапов 300 финалистов проекта «Таланты Якутии» пройдут обучение по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT». 10 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров РС (Я).

Подробная информация на сайте https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/ya-talant