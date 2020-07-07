Идет прием заявок для участия в молодежном онлайн-форуме «Новая Якутия»

На днях 3 июля Молодежное Правительство Республики Саха (Якутия). отметило 10 лет с момента создания. В честь этого события молодежное общественное объединение 11 июля проводит первый молодежный онлайн-форум в Якутии под слоганом «Кризис – время возможностей». Отправить заявку для участия в онлайн-форуме можно до 18:00 8 июля 2020 года по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGh3C5ANil9vzk4qibynyB99SnAxN98TGyba2VjwXMBLIxkA/viewform?usp=sf_link или под постом на странице @molprav14 в Instagram.

«Новые реалии диктуют новые условия для саморазвития молодежи. Пандемия стала стимулом для ускорения цифровизации и многие мероприятия перешли на электронные площадки. Есть свои плюсы и минусы в проведении молодежных мероприятий в онлайн, но бесспорным преимуществом является то, что теперь мероприятия можно проводить без финансовых затрат, например, мы можем привлекать в качестве спикеров форумов экспертов, живущих в разных уголках мира, при этом не расходуя средства на дорогостоящие перелеты. Ну, и онлайн формат мероприятия позволяет расширить географию участников мероприятия», — отметила председатель молодежного объединения Василина Лукина.

Организаторы сообщили, что спикерами на площадках форума станут руководители отраслевых министерств, с которыми тесно работает молодежное Правительство, а также представители якутской молодежи, которые достигли успехов в разных сферах. На площадке «Как найти свое предназначение?» выступит Анастасия Диодорова, Серебряный призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, а на площадке «Жизнь без границ» примут участие молодые якутяне, живущие и работающие за рубежом.

Форум пройдет на площадке ZOOM. В программе:

14.00-15.00 Открытие форума. Панельная дискуссия на тему «Молодёжь в условиях новых реалий».

15.00-16.00 Панельная дискуссия «Новые форматы для самообразования».

16.00-17.00 Панельная дискуссия «Пандемия и цифровизация».

17.00-18.00 Онлайн-встреча с интересными людьми «Как найти свое предназначение?».

18.00-19.00 Закрытие форума. Панельная дискуссия «Жизнь без границ».