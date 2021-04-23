Идет подготовка к Ысыаху Олонхо в Олекминском районе

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо, первый зампредседателя Ил Тумэн Александр Жирков 22 апреля принял участие в суженном заседании организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе.

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя председателя правительства Якутии Сергея Местникова.

Глава муниципального района «Олекминский район», заместитель председателя организационного комитета Николай Харбин проинформировал о ходе подготовки Ысыаха Олонхо в 2021 году в Олекминском районе.

Основные объекты ландшафтно-этнографического комплекса Аанньаах хочото в количестве 15 сооружений, 23 урасы наслегов, 9 предприятий и организаций построены еще в прошлом году.

Завершены работы по электрификации комплекса. Проведены работы по устройству 300 метров подход к главному входу комплекса, отсыпана парковка на 50 автомобилей, уложена водопропускная труба, отсыпан участок 500 метров от главной дороги к входной арке, отсыпана парковка на 450 машин, установлен информационный баннер, дорожные знаки. Завершено строительство ипподрома.

Николай Харбин также сообщил, что ведется работа по обеспечению своевременной иммунизацией сотрудников предприятий и учреждений всех форм собственности, участвующих в процессе транспортировки, приёмки, хранения, приготовления (производства) и реализации пищевых продуктов и продукции общественного питания, против дизентерии, против вирусной инфекции и COVID-19.

Вместе с тем глава сообщил, что для проведения на достойном, высоком уровне Республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо» необходима дополнительная финансовая помощь.

Напомним, в Олекминском районе Якутии XIV Республиканский Ысыах Олонхо перенесен на 2021 год. Решение о переносе власти объяснили желанием сохранить здоровье местных жителей и не допустить увеличения количества заболевших COVID-19.

Далее о ходе подготовки культурной программы проинформировал и.о. министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

О транспортном обеспечении сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) – главный государственный инженер-инспектор Алексей Филиппов.

Заместитель министра образования и науки РС(Я) Владимир Тихонов ознакомил с размещением гостей и участников. Также в суженном заседании организационного комитета выступила президент Якутской республиканской общественной организации сохранения национального эпоса «Ассоциация Олонхо» Февронья Шишигина.

Первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил, что схожие проблемы возникали раньше в трех улусах. Так, в 2007 году из-за наводнения Ысыах Олонхо в Таттинском улусе был перенесен на следующий год. В Верхоянске из-за отдаленности территории вопрос проведения ысыаха до последнего оставался открытым. Также по Ысыаху Олонхо в Алданском районе командой тогдашнего премьер-министра Е.А. Чекина было вынесено решение не проводить данное мероприятие, притом организационные неурядицы пытались свалить на руководство района. Впоследствии Ысыах Олонхо в Алданском районе оказался одним из лучших и по организации, и по проведению.

«Таким образом, несколько предвзятое отношение к Ысыаху будет у некоторой части населения, включая иногда и власть. Поэтому каждый раз надо преодолевать возникающие сложности. Мы в настоящее время также не можем прогнозировать ситуацию по коронавирусу, но оргкомитет создан для того, чтобы провести Ысыах Олонхо на должном уровне, и мы все должны исполнить возложенную нам миссию», — подчеркнул Александр Жирков.

Первый вице-спикер положительно отметил работу районного оргкомитета во главе с руководителем Николаем Харбиным.

Вместе с тем председатель Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо при главе Республики Саха (Якутия) отметил, что в программе Ысыаха Олонхо недостаточно отражено участие коренного эвенкийского населения, проживающего на территории Олекминского района.

«Эвенки – народ, который является носителем самобытной культуры. Мы имеем опыт совместной работы с коренным населением, и они должны принимать участие во всех мероприятиях», — сказал Александр Жирков.

Александр Жирков также озвучил ряд предложений по организационным вопросам предстоящего Ысыаха Олонхо. В частности, предложения касались выделения средств на ремонт учреждений образования, размещения участников и гостей, доставки автобусов из Якутска, эксплуатации вертолетного парка и самоходных судов и др.

Обращаясь к Сергею Местникову, Александр Жирков сказал, что удовлетворен работой, которую проводит на сегодня оргкомитет.