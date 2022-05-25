Идет подготовка к проведению Ысыаха Олонхо в Верхневилюйске

20-21 июня село Верхневилюйск встретит гостей традиционного национального праздника – Ысыаха Олонхо. Ожидается, что масштабное мероприятие посетят более 20 тысяч гостей.

Сегодня ход подготовки к проведению Ысыаха Олонхо в Верхневилюйском улусе рассмотрен на заседании оргкомитета у вице-премьера Сергея Местникова.

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов проинформировал о проводимой организационной работе.

«В этом году главной идеей национального праздника станет священная триада «Олонхо. Духовность – Семья. Общество – Родной язык» в контексте крупного исторического и национального события – 100-летия образования Якутской АССР и культурного диалога между разными народами и странами мира», — отметил министр.

В программу Ысыаха Олонхо включено более 100 мероприятий. В программу вошли традиционные конкурсы кузнечного мастерства, изготовителей хомуса, батыйа, быһах, кыптыый, исполнителей олонхо среди взрослых, молодых и детей, национальной одежды и многое другое. Гости мероприятия увидят и услышат исполнение ийэ олонхосутов, посетят выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства Якутии, станут участниками традиционных обрядов народа саха – встречи солнца, кумысопития, благословления и очищения. Главным режиссером открытия и закрытия Ысыаха Олонхо назначен Руслан Тараховский Руслан.

Театром Олонхо ставится спектакль-олонхо «Хардааччы Бэргэн» Андрея Титарова, который будет показан в первый день Ысыах Олонхо в купольном доме Олонхо.

В завершающий день планируется показ спектакля-олонхо «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» по произведению К.Н. Никифорова-Лөкөчөөн .

В рамках Национального праздника Ысыах Олонхо запланировано проведение IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо».

В рамках фестиваля состоятся Международный научный симпозиум «Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного наследия: традиции и современность».

Ожидается участие 43 представителей из шести стран и пяти регионов России. На Ысыахе Олонхо планируют побывать гости из Азербайджана, Армении, Индии, Киргизии, Кореи и Монголии, также из Алтая, Бурятии, Тывы, Калмыкии и Москвы.

Состоятся спортивные соревнования — национальное многоборье для мужчин и среди юношей, абсолютное первенство по национальным настольным играм – хабылык, хаамыска, соревнования по якутским прыжкам, мас-рестлингу, стрельбе из традиционного лука, конные скачки.

Детей ждет обширная увлекательная программа – интерактивные игры, мастер-классы, квесты, конкурсы и спортивные соревнования. Театром юного зрителя будет показан спектакль этно-модерн «Урулу Бэргэн Бухатыыр».

Будут проведены тематические выставки о олонхосутах, художниках, скульпторах выходцев Верхневилюйского улуса, книжные выставки, презентации новых печатных изданий, состоится персональная выставка члена академии духовности РС(Я), заслуженного деятеля искусств РС(Я) Дьулустана Бойтунова.

«Сахафильм» покажет художественные фильмы, посвященные 100-летию образования Якутской АССР.

По итогам заседания Сергей Местников оценил, что подготовка к Ысыаху Олонхо идет в хорошем темпе. Вице-премьер поручил детально отработать вопросы транспортной обеспеченности, безопасности на дорогах, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организации питания и размещения участников и гостей мероприятия.