Идет плановый ремонт оборудования ГРЭС

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжают плановую подготовку энергооборудования к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

На ЯГРЭС-1 завершен капитальный ремонт газотурбинной установки №8. Заменены термонапряженные узлы с критической наработкой, проведено техническое диагностирование основных параметров с последующей экспертизой промышленной безопасности. Оборудование успешно прошло приемо-сдаточные испытания и в течение месяца будет находиться в подконтрольной эксплуатации. В июле энергетики приступят к капитальному ремонту ГТУ №2. В ремонтных работах оборудований задействованы специалисты станции и бригада Якутской энергоремонтной компании.

Также ведется ремонт строительных конструкций вентиляторной градирни и кровли главного корпуса ЯГРЭС-1.

На ЯГРЭС-2, согласно регламентам, запланировано техническое обслуживание генерирующего оборудования.

«Подготовка электростанций к предстоящему осенне-зимнему периоду идет в соответствии с утвержденным графиком. Во время ремонтной кампании на объектах Якутской ГРЭС обеспечивается необходимый резерв мощностей для бесперебойного энергоснабжения потребителей. Специалисты проводят испытания технологических, электрических защит оборудования, а также проверку всех узлов. Запланированы дополнительные противоаварийные тренировки с оперативным персоналом станций», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.