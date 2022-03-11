11.03.2022
11:43
271
Экология
Идет охота на волков. Идет охота!
На территории Мегино-Кангаласского района активно проводится регулирование численности волка.
На территории особо охраняемой природной территории «Тамма» бригадой Семена Уткина добыто 5 особей волка, в том числе 4 самки, 1 самец. Всего в бригаде 3 охотника, из них самым опытным является Геннадий Филиппов, самым молодым – Егор Васильев.
Все знаем, что волк наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и диким животным. Охотиться на волка и добывать его – это огромный труд. Нужно изучить его повадки, перехитрить его, чтобы поймать его в капкане. Не каждый охотник осмеливается на этот шаг. Также организация и проведение охоты на волка требует больших материальных затрат и времени.
Фото: инспекции
Источник: Мегино-Кангаласская инспекция ГЭН
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