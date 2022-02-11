Идет охота на бутлегеров

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика» участковыми уполномоченными полиции отделов полиции № 3 и №4 МУ МВД России «Якутское» и пункта полиции п. Жатай выявлены три факта незаконной реализации алкогольной продукции.

Так, возле домов на ул. Богатырева и ул. Можайского участковыми уполномоченными полиции выявлены 2 факта продажи алкоголя из салона автомобиля. Противоправной деятельностью занимались 26-летний и 32-летний мужчины. Вся алкогольная продукция изъята на месте.

Также УУП и ПДН отдела полиции «Жатайское» в вечернее время выявили факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. 50-летняя продавщица магазина продала пиво подростку, не поинтересовавшись его возрастом и документами.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и по ч.2.1 ст.14.16 «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции продолжаются.