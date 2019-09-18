18.09.2019
17:17
66
Спорт
Идет набор в секцию по спортивной гимнастике
Уважаемые родители!
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был ловким и быстрым, гибким и пластичным, сильным не только физически, но и духом, то мы ждем вас в нашей секции по спортивной гимнастике.
19 сентября в Детской юношеской спортивной школе №1 состоится отбор девочек 5-7 лет.
Требования: невысокий рост, спортивное, стройное телосложение.
Занятия бесплатные.
Приходите 19 сентября в 17.00 часов по адресу:
г. Якутск, ул. Дзержинского, 5/1. Зал гимнастики.
Справки по тел.: 34-04-18
Фото: Филиппова Татьяна
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.09.2019
9
18.09.2019
48
18.09.2019
52
18.09.2019
61
18.09.2019
65
18.09.2019
73
18.09.2019
322
18.09.2019
162
18.09.2019
125
18.09.2019
259
18.09.2019
189
18.09.2019
80
18.09.2019
113
18.09.2019
1351
18.09.2019
82
18.09.2019
264
18.09.2019
170
18.09.2019
173
18.09.2019
171
18.09.2019
132
18.09.2019
1525
18.09.2019
231
18.09.2019
227
18.09.2019
361
18.09.2019
215
18.09.2019
258
18.09.2019
410
18.09.2019
107
18.09.2019
1807
18.09.2019
611
18.09.2019
1816
18.09.2019
294
18.09.2019
2113
18.09.2019
815
17.09.2019
671
17.09.2019
2614
17.09.2019
254
17.09.2019
742
17.09.2019
116
17.09.2019
198
17.09.2019
210
17.09.2019
707
17.09.2019
250
17.09.2019
191
17.09.2019
663
17.09.2019
323
17.09.2019
224
17.09.2019
138
17.09.2019
292
17.09.2019
560
17.09.2019
2205
17.09.2019
4420
17.09.2019
268
17.09.2019
318
ТОП НОВОСТИ
13.09.2019
8934
16.09.2019
7792
16.09.2019
7565
14.09.2019
5767
15.09.2019
5561
12.09.2019
5473
17.09.2019
5436
13.09.2019
5149