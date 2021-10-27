Идет гон и миграция Лено-Оленекской популяции северного оленя

Миграция дикого северного оленя проходит как мелкими группами, так и крупными стадами

По факту распространения в социальных сетях видео миграции стада диких северных оленей (предположительно в Нюрбинском районе – по сообщению пользователей соцсетей), Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков сообщает следующее.

Данное видео о массовой миграции диких северных оленей не соответствует действительности, так как на момент видеосъемки на территории Нюрбинского района снег отсутствовал. По опросным данным, видеосъемка проводилась в прошлом году на территории Жиганского улуса в местности «Молодо».

Сотрудниками ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП» совместно с ИБПК СО РАН проводится мониторинг миграции ДСО с помощью спутниковых ошейников. Ежегодно данная популяция расширяет свои территории, меняя пути миграции, места гона и отела. По данным спутникового мониторинга, миграция Лено-Оленекской популяции оленей в настоящее время проходит по территории Оленекского, Мирнинского, по северной части Нюрбинского, Жиганского районов. Миграция проходит по обширной территории данных улусов с временными заходами на территории районов, как мелкими группами, так и крупными стадами, сообщает пресс-служба Дирекции биоресурсов.

Следует отметить, что в этот период происходит гон, олени собираются в большие группировки и активно мигрируют. Миграция является обычным явлением Лено-Оленекской популяции ДСО.