Идет досрочное голосование на выборах главы Мирнинского района

20 ноября началось досрочное голосование на досрочных выборах главы Мирнинского района. В первый день голосования приняло участие 15 человек. Напомним, что в избирательный бюллетень решением комиссии было внесено 7 кандидатов. В последний момент один из кандидатов ИВАНОВ Александр Викторович подал заявление о снятии своей кандидатуры, и избирательная комиссия приняла решение об аннулировании его регистрации. Таким образом, на выборах главы Мирнинского района принимают участие 6 кандидатов:

1. БАСЫРОВ Александр Валинурович

2. КОЛОДЕЗНИКОВ Георгий Петрович

3. КОРОТКИХ Вячеслав Геннадьевич

4. НОТТОСОВ Николай Макарович

5. ПЕТРОВА Ольга Сергеевна

6. СИВЦЕВ Алексей Иванович

Выборы состоятся 28 ноября 2021 года.