25.08.2022
22:03
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Происшествия

Идет доследственная проверка происшествия с перевернувшейся лодкой

По факту происшествия с маломерным судном на реке в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия) следственными органами Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 25 августа 2022 года на реке в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия) перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия судоводитель и два пассажира смогли выбраться на берег,одна женщина утонула.

В настоящее время на место происшествия направились руководитель и следователь Якутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Перевернулась лодка: утонула женщина, прибывшая в командировку в Усть-Маю…
Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Восточного МСУТ СК России

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