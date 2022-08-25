Идет доследственная проверка происшествия с перевернувшейся лодкой

По факту происшествия с маломерным судном на реке в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия) следственными органами Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 25 августа 2022 года на реке в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия) перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия судоводитель и два пассажира смогли выбраться на берег,одна женщина утонула.

В настоящее время на место происшествия направились руководитель и следователь Якутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.