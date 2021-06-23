Идет целевой набор для Театра кукол Нерюнгри

В Якутске проходит отбор ребят для поступления в Ярославский государственный театральный институт. Набор будет целевым и осуществляется для Нерюнгринского театра кукол.

Всего будет набрано шесть студентов, которые после окончания четырехлетнего обучения поступят на службу в Театр кукол г. Нерюнгри. Обучаться они будут очно на целевых местах за счет бюджета Республики Саха (Якутия) по образовательной программе «Актерское искусство» и получат специализацию: «Артист театра кукол».

В эти дни в Якутск приехала доцент кафедры мастерства актера, заведующая секцией мастерства артистов театра кукол Ярославского государственного театрального института Анастасия Борисова. Анастасия Вячеславовна проводит творческий конкурс и консультирует абитуриентов. С будущим педагогом якутской студии встретился министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Он выразил уверенность, что будут отобраны наиболее способные ребята и их последующее обучение будет эффективным и интересным.

«Положительная практика целевых наборов для наших театров, которые реализуются в рамках национального проекта «Культура», продолжена – впервые набираем курс и для Нерюнгринского театра. Потребность в квалифицированных кадрах в театре есть. Уверен, что через четыре года к нам вернуться молодые профессионалы. Радует, что у нас складывается продуктивное сотрудничество с Ярославлем – совсем недавно в Якутске состоялись гастроли первого Русского театра России – Театра имени Федора Волкова. Планируем ответные гастроли первого дальневосточного Русского театра им. Пушкина. А сейчас мы отправляем в Ярославский театральный институт наших ребят учиться непростому мастерству – работе артиста-кукольника», — отметил министр.

Для Театра кукол Нерюнгри целевой набор проходит впервые. По словам директора театра Петра Скрябина, у истоков республиканского Театра кукол стояли выпускники «щепкинцы», а в последние годы труппа пополнялась как правило за счет выпускников колледжа культуры, которых приходилось доучивать работе с куклой на месте еще 1,5 лет. Сейчас студенты при обучении сразу будут заточены для работы в Театре кукол.

Отметим, что в рамках национального проекта «Культура» в Якутии в 2019 и 2020 гг уже были набраны целевые наборы студентов для Саха театра им. П.А. Ойунского и Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина. Ребята якутской национальной студии учатся в Щепкинском театральном институте, пять будущих артистов ГАРДТ – в Щукинском. Регулярные наборы проходят в Пекинскую школу циркового искусства для Якутского цирка.