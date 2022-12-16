Идеи подарков на Новый год 2023

Моменты, предшествующие Новому году, не назовешь приятными, когда часами простаиваешь в очередях за покупками и ищешь хоть что-нибудь стоящее из того, что осталось на полках по разумной цене. И раз вы из тех, кто уже сейчас думает, что можно подарить на Новый год 2023, воспоминания о последних днях Декабря должны остаться теми, какими и должны быть – праздничными. Рассмотрите несколько идей новогодних подарков разной направленности. Есть варианты презентов детям, родителям, коллегам и, конечно, второй половинке, приятного ознакомления.

Новогодние подарки родителям

Если ваши предки относятся к тем, кто любит проводить время на даче, им понравится то, что помогает делать место отдыха удобнее, красивее. Речь о садовых инструментах, технике и т. п. Также можно рассмотреть вариант подарка на 2023 год, обеспечивающий этот отдых:

• удобная одежда для сада;

• просторные качели под тентом;

• полезная экипировка: сумки, термосы и т. п.

Хотите презентовать что-нибудь поэкзотичнее добротных шлепанцев, купите родителям тур на Новый год. Это может быть интересное место за рубежом или в пределах страны. Вариантов в этом плане предостаточно.

Думая о выборе полезного новогоднего подарка на 2023, можно рассмотреть вариант с покупкой какого-нибудь курса. Если родители чем-нибудь интересуются, так можно мотивировать их на углубленное изучение темы. Сейчас много различных программ под любые вкусы, возрасты и возможности.

Не знаете, что подарить родителям на Новый год 2023, если они убежденные консерваторы без интересов, презентуйте практичную классику, не ошибетесь. Дарите все, что помогает улучшать домашний уют:

• пижамы;

• теплые халаты;

• наборы для ванной и т. д.

В любом случае вы подарите внимание – это как раз то, чего часто не хватает людям в возрасте.

Чем порадовать ребенка

Лучшие детские подарки на Новый год 2023, мало чем могут отличаться от презентов прошлых лет. Почти все дети любят сладости, особенно, если их дарят в достаточном количестве. Также, раз вы уже заранее рассматриваете идеи подарков на 2023 год Кролика, можете уже сейчас ненавязчиво узнавать, что хочется вашему малышу, тогда точно купите то, что понравится.

Подобрать что-нибудь стоящее помогут и идеи подарков детям, представленные чуть ниже:

• современный гаджет;

• популярная игрушка;

• редкая сладость.

Дорогие вещи вроде часов, телефонов, ноутбуков и т. п. детям часто дарят в период торжества. Почему бы, если есть возможность, не приурочить запланированную полезную покупку к Новому году. Так вы и ребенка побалуете, и приобретете то, что нужно в целях развития, воспитания, опеки.

Если хотите брать что-то конкретное, вроде смартфона, дорогих наушников и т. п., не постесняйтесь уточнить у малыша, что он хочет видеть в плане функциональности, бренда и т. д. В этих вопросах дети порой щепетильны. Если взять то, что не в моде у сверстников, подарок на год Кролика в лучшем случае будет мирно пылиться на полке.

Что касается игрушек, принцип выбора такой же, как и с гаджетом. Приобретайте то, о чем мечтает ребенок. Ну а в случае нехватки средств на дорогостоящие новогодние подарки, можно купить сладости. Вариантов проявить индивидуальность здесь тоже предостаточно:

• торты ручной работы;

• шоколадные герои мультфильмов;

• новогодние персонажи из конфет и т. п.

Если можете сделать из сладостей что-то сами – делайте, ребенок оценит. И, конечно, уделяйте хотя бы в этот период как можно больше времени семье, это ценят все, как дети, так и взрослые.

Корпоративные подарки на Новый год 2023

Если у вас на работе принято делать подарки, то, скорее всего, дело ограничивается презентом с практическим функционалом:

• кружки;

• конфеты;

• алкоголь;

• чайники и т. п.

Дарить что-то индивидуальное, выделяющее коллегу, не принято. Если у вас особые отношения дарите то, что и близким людям, но, желательно, не в открытой форме, чтобы не ущемлять чувства других сотрудников.

Среди корпоративных идей подарков на Новый год Кролика нет чего-либо выдающегося, спокойно дарите, что и раньше:

• книги;

• конфеты;

• алкоголь;

• сертификаты;

• бытовую технику и т. д.

Как вариант, можно купить подарок на Новый год 2023, полезный для всего коллектива в целом. Это может быть многофункциональная машина для варки кофе, вместительный холодильник, новый телевизор для зоны отдыха и т. д.

Лучшие подарки второй половинке к зимнему торжеству

Что касается презентов к Новому году девушкам, не надо дарить то, что указывает на внешность и возраст. Еще не рекомендуется презентовать кухонную технику и откровенный ширпотреб. Вы можете побаловать «ненаглядную» дорогим кухонным комбайном, но лишь в случае, если вас об этом попросили.

То же можно сказать и о сертификатах на фитнес, в салон красоты и т. д. Девушке может показаться, что этим подарком вы намекаете на изъяны в ее внешности, что нехорошо. Хотя, если вы знаете все о предпочтениях своей половинки, дарите то, что считаете нужным.

Если вы думаете, что подарить девушке на Новый год 2023, но опасаетесь прогадать, останавливайтесь на незыблемой классике – презентах, подчеркивающих в женщине сексуальность: духи, украшения. Если есть возможность, купите путевку на двоих в красивое место, такой подарок точно отложится в памяти.

Понятно, что не у всех имеется возможность дарить подарки на год Кролика, не думая о финансовой составляющей покупки. Если денег мало, дарите цветы, сладости, а нотку индивидуальности презенту добавит необычная упаковка. Также допускается сводить девушку в кафе или ресторан. Каток и кино – это совсем уже просто, но при отсутствии финансов лучше, чем ничего.

Касательно того, что подарить на Новый год 2023 мужчине, пробудите креативное мышление. Хотите приятно удивить партнера, забудьте о шарфах, носках, кружках и т. п. Мужчины любят внимание и вариант новогоднего подарка 2023, учитывающий этот фактор, будет оценен по достоинству. Напишите своей половинке в обычном, бумажном письме, что любите ее, и расскажите за что. Добавьте к доброму письму немного сладостей. Перед вами готовый вариант хорошего подарка к 2023 году.

Если ваш избранник трудится вне стен дома, удивите его собой. Можете прийти к нему на работу, если это позволяют обстоятельства, и вручить презент лично. Если такой возможности нет, оформите доставку. Дарите то, чем удастся блеснуть перед коллегами:

• дорогой алкоголь;

• элитный шоколад;

• качественный парфюм и т. д.

Ближе к вечеру уже вас будет ждать сюрприз в виде довольного мужчины, жаждущего поделиться впечатлениями.

Как видите, новогодние идеи 2023 года не так сильно отличаются от прошлогодних вариантов. В основе удачного подарка почти всегда лежит внимание, желание дарить радость и другие приятные впечатления. Не забудьте о подарке на новый, 2023 год, себе. Что в этом случае купить, вы точно знаете, удачи.