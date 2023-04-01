В Якутии идеи и проекты собрания общественности TYMYY станут основой республиканской программы

По итогам собрания общественности Якутии – TYMYY сформулированы порядка 140 идей, предложений и проектов, которые составят основу программы по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ по поручению Главы республики Айсена Николаева разработают к 27 сентября текущего года.

На 11 дискуссионных площадках, круглых столах и семинарах собрания общественности рассмотрели вопросы, касающиеся развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирования образа Якутии как хранительницы и защитницы традиций и духовности. Также участники из районов и городских округов обменялись опытом реализации муниципальных, региональных и федеральных проектов.

«Глава республики Айсен Николаев дал поручение обсудить указ Президента России об укреплении духовно-нравственных российских ценностей. Также Глава в Послании Ил Тумэну говорил о необходимости создания республиканской программы об укреплении, сохранении наших духовно-нравственных ценностей. Мы на разных площадках в разных форматах провели большой разговор. Все идеи, предложения, проекты, уверен, будут востребованы обществом», — прокомментировал президент Академии духовности, государственный советник РС(Я) Андрей Борисов.

По словам Андрея Борисова, идеологию TYMYY можно выразить словами «Традиционные ценности — моя опора».

«Сейчас мы нуждаемся в единении всего народа страны, республики на основе именно традиций, культуры и духовности. А силы мы черпаем в любви к Родине. За примерно полтора года работы Институт геокультурного развития работает в этом направлении, причем в практической плоскости. В юбилейный 2022 год мы принимали участие в организации больших культурных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня. Постоянно проводим конференции, семинары. Поэтому есть необходимый опыт и задел для проведения TYMYY – Собрания общественности республики», — сказал государственный советник.

Как отметил гость из Республики Беларусь, директор центра изучения интеграции «Северная Евразия»Алексей Дзермант, духовно-нравственные ценности важно донести до молодого поколения через красоту, искусство, эстетику.

«Тем более сейчас нужно понять за что мы сражаемся, что хотим мы в этом мире сделать лучше и ради чего хотим сделать лучше. Наша общность чувствуется через язык, культуру и через традиционные ценности, которые универсальны для нас всех. Конечно, совет, который сейчас формируется из лучших представителей Якутии, — это очень важно. Надо, чтобы люди не потерялись в море информации, держали свои корни и держались здравого смысла», — отметил политолог.

Напомним, в ноябре 2022 года Президент страны Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В Якутии Указом Главы республики от 30 марта создается Совет по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.