Идеи и проекты общественных организаций войдут в план подготовки к 100-летию ЯАССР

В следующем году республика будет отмечать 100-летие со дня образования. Вовлечённость жителей республики и поддержку общественных инициатив обсудили сегодня на встрече заместитель Председателя Правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ и лидеры некоммерческих организаций республики.

В план мероприятий к 100-летию входят культурно-просветительские мероприятия, реконструкция и реставрация объектов исторического наследия, строительство новых социально значимых объектов. К юбилейной дате в районах республики строятся новые жилые дома, школы, больницы, учреждения культуры, ремонтируются улично-дорожные сети, создаются современные общественные пространства.

Как отметил Сергей Местников, задействованы все министерства, ведомства, органы местного самоуправления, предприятия, но самый главный участник мероприятий – общество.

«100-летие со дня образования Якутской автономной республики станет крупным национальным, духовным и политическим событием. Каждый житель республики должен знать и понимать, для чего это делается, что мы отмечаем, как будет дальше развиваться Якутия. Важная задача НКО здесь – заинтересовать и собрать вокруг себя как можно больше людей, готовых менять республику к лучшему», – сказал Сергей Местников.

Представители некоммерческих организаций в самых разных сферах предложили свои идеи по вовлечению якутян в подготовку векового юбилея, в интерактивном формате участники проголосовали за понравившиеся проекты. Наибольшую поддержку получили проекты по созданию карты гражданских инициатив Якутии, игровых обучающих материалов для школьников, конкурсов детских проектов, организации экологических волонтёрских движений и грантовая поддержка физических лиц.

Отмечается, что проекты будут дополнительно направлены на рассмотрение в правительство республики, в том числе для оказания финансовой поддержки.

Благодаря Указу Президента страны Владимира ПУТИНА вековой юбилей республики получил общероссийский статус. Как отметил Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ в Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я), юбилей даст серьёзный импульс дальнейшему развитию и подчеркнёт миссию Якутии как неотъемлемой части России.