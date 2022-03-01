01.03.2022
17:52
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Экономика

Идеальный подарок от «Камелёк» с доставкой на дом или в офис 😍

Готовый подарочный набор от компании «Камелёк» «Истиҥ бэлэх» с доставкой на дом или в офис!

В наборе: 

— Чайная пара «Сардаана» -250 мл

— Варенье из красной смородины

— Чай «Далбар хотун»

Цена набора: 1683 рб  Как заказать доставку?

+79679146906 +79248699692  +79142871599 

И супер новость — доставка по городу бесплатна при покупке от 1500 рб!

Также идет акция — скидка 10% при покупке от 10 наборов!

Пишите, звоните, приходите!

Источник: ТПК Камелек
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+7 (999) 174-67-82
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