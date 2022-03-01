01.03.2022
17:52
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Экономика
Идеальный подарок от «Камелёк» с доставкой на дом или в офис 😍
Готовый подарочный набор от компании «Камелёк» «Истиҥ бэлэх» с доставкой на дом или в офис!
В наборе:
— Чайная пара «Сардаана» -250 мл
— Варенье из красной смородины
— Чай «Далбар хотун»
Цена набора: 1683 рб Как заказать доставку?
+79679146906 +79248699692 +79142871599
И супер новость — доставка по городу бесплатна при покупке от 1500 рб!
Также идет акция — скидка 10% при покупке от 10 наборов!
Пишите, звоните, приходите!
Источник: ТПК Камелек
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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