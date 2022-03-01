Идеальный подарок от «Камелёк» с доставкой на дом или в офис 😍

Готовый подарочный набор от компании «Камелёк» «Истиҥ бэлэх» с доставкой на дом или в офис! В наборе: — Чайная пара «Сардаана» -250 мл — Варенье из красной смородины — Чай «Далбар хотун» Цена набора: 1683 рб Как заказать доставку? +79679146906 +79248699692 +79142871599 И супер новость — доставка по городу бесплатна при покупке от 1500 рб! Также идет акция — скидка 10% при покупке от 10 наборов! Пишите, звоните, приходите!

Источник: ТПК Камелек

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