22.08.2022
16:24
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Общество

Идеальная яичница от Якутской птицефабрики — два желтка в одном яйце 🍳

Джекпот: два желтка в одном яйце от Якутской птицефабрики — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey

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