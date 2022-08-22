22.08.2022
16:24
220
Общество
Идеальная яичница от Якутской птицефабрики — два желтка в одном яйце 🍳
Джекпот: два желтка в одном яйце от Якутской птицефабрики — передает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.
Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey
#Идеальная яичница от Якутской птицефабрики - два желтка в одном яйце 🍳#республика саха (якутия)#Якутия#якутская птицефабрика
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