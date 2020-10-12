I Всероссийский IT – фестиваль-конкурс «Весёлый День Дошкольника» – 2020 продолжает набирать обороты

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника». Уже прошли четыре недели конкурса: в первые 2 недели пришло по 50 работ, на 3-ю неделю – 100 работ, 4-ю неделю – 200 работ.

После завершения приёма заявок, будет продолжаться «заливка» на Конкурс ютуб-канала проекта «ВеДеДо» всех работ, которые были присланы до 24.00 по московскому времени 30.10.2020, а опоздавшие (это легко определяется на электронной почте vededo@yandex.ru) будут загружены позже и уже вне конкурса.

О чём следует помнить конкурсантам? Не нужно по несколько раз слать один и тот же материал. Знайте, что Ваше письмо «стоит» в очереди на рассмотрение, т.к. перед Вами уже пришло не меньше 70-80 писем, они рассматриваются по очереди – ни у кого нет преференций: всё по-честному и по-взрослому.

По промежуточным результатам 4-х недельного Конкурса можно подвести итог. За время конкурса из 400-т работ с учётом правильного оформления заявок участникам был выдан 331 Сертификат.

Значительно расширилась география Фестиваля-конкурса: к участию недавно присоединился Севастополь. Итого, на данный момент в конкурсе участвуют 35 регионов РФ и Армения с Канадой:

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения Архангельская область Башкортостан Брянская область Вологодская область Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Липецкая область Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Тамбовская область Татарстан (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия

Интерес к конкурсу проявляют и иностранные зрители, поскольку на сайт заходят пользователи из Африки, США, Франции, Германии, Португалии, Испании, Швеции, Финляндии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, стран Прибалтики.

На ютуб-канале проекта за всё время конкурса в разных номинациях зрителями были выбраны лучшие работы (по количеству просмотров): «Пробуждение» (1490), «Любимые книжки» (1469), «Глоток воды» (791), «Светофор» (662), «Учусь одеваться» (571). В процентном соотношении результаты по присланным работам таковы: «Любимые книжки» – 43%, «Пробуждение» – 18%, «Глоток воды» – 14%, «Светофор» – 14%, «Учусь одеваться» – 11%. Итак, по статистике среди всех номинаций крепкую устойчивость сохраняют «Любимые книжки», что говорит об интересе детей к книгам, и это, безусловно, хорошо!

Конкурс продолжает набирать сильный темп. Вы ещё можете успеть поучаствовать! До завершения конкурса остается ещё три недели. Присылайте новые работы до 30.10.2020. Участие будет интересно детям и их родителям, педагогам, которые получат на память видео о совместно проведённом времени за интересным и творческим занятием!

Ссылка на сайт «ВеДеДо», где можно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу: https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo