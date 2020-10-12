12.10.2020
18:16
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Культура

I Всероссийский IT – фестиваль-конкурс «Весёлый День Дошкольника» – 2020 продолжает набирать обороты

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника». Уже прошли четыре недели конкурса: в первые 2 недели пришло по 50 работ, на 3-ю неделю – 100 работ, 4-ю неделю – 200 работ.

 После завершения приёма заявок, будет продолжаться «заливка» на Конкурс ютуб-канала проекта «ВеДеДо» всех работ, которые были присланы до 24.00 по московскому времени 30.10.2020, а опоздавшие (это легко определяется на электронной почте vededo@yandex.ru) будут загружены позже и уже вне конкурса.

О чём следует помнить конкурсантам? Не нужно по несколько раз слать один и тот же материал. Знайте, что Ваше письмо «стоит» в очереди на рассмотрение, т.к. перед Вами уже пришло не меньше 70-80 писем, они рассматриваются по очереди – ни у кого нет преференций: всё по-честному и по-взрослому.

По промежуточным результатам 4-х недельного Конкурса можно подвести итог. За время конкурса из 400-т работ с учётом правильного оформления заявок участникам был выдан 331 Сертификат.

Значительно расширилась география Фестиваля-конкурса: к участию недавно присоединился Севастополь. Итого, на данный момент в конкурсе участвуют 35 регионов РФ и Армения с Канадой:

  1. Адыгея (Республика)
  2. Алания (РСО)
  3. Алтайский край
  4. Армения
  5. Архангельская область
  6. Башкортостан
  7. Брянская область
  8. Вологодская область
  9. Ивановская область
  10. Иркутская область
  11. Кабардино-Балкарская Республика
  12. Калмыкия (Республика)
  13. Канада
  14. Кемеровская область – Кузбасс
  15. Краснодарский край
  16. Липецкая область
  17. Москва
  18. Московская область
  19. Нижегородская область
  20. Новосибирская область
  21. Омская область
  22. Оренбургская область
  23. Пензенская область
  24. Приморский край
  25. Ростовская область
  26. Саратовская область
  27. Севастополь
  28. Северная Осетия-Алания (Республика)
  29. Свердловская область
  30. Тамбовская область
  31. Татарстан (Республика)
  32. Хабаровский край
  33. Хакасия (Республика)
  34. Чувашская Республика
  35. Якутия

Интерес к конкурсу проявляют и иностранные зрители, поскольку на сайт заходят пользователи из Африки, США, Франции, Германии, Португалии, Испании, Швеции, Финляндии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, стран Прибалтики.

На ютуб-канале проекта за всё время конкурса в разных номинациях зрителями были выбраны лучшие работы (по количеству просмотров): «Пробуждение» (1490), «Любимые книжки» (1469), «Глоток воды» (791), «Светофор» (662), «Учусь одеваться» (571). В процентном соотношении результаты по присланным работам таковы: «Любимые книжки» – 43%, «Пробуждение» – 18%, «Глоток воды» – 14%, «Светофор» – 14%, «Учусь одеваться» – 11%. Итак, по статистике среди всех номинаций крепкую устойчивость сохраняют «Любимые книжки», что говорит об интересе детей к книгам, и это, безусловно, хорошо!

Конкурс продолжает набирать сильный темп. Вы ещё можете успеть поучаствовать! До завершения конкурса остается ещё три недели. Присылайте новые работы до 30.10.2020. Участие будет интересно детям и их родителям, педагогам, которые получат на память видео о совместно проведённом времени за интересным и творческим занятием!

Ссылка на сайт «ВеДеДо», где можно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу: https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo

Фото: Пресс-служба АГИКИ
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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