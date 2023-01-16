16.01.2023
16:17
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Общество
И все-таки, невероятное рядом
И все-таки, мандариновое дерево плодоносит зимой в Хандыге.
🍊В Хандыгской средней общеобразовательной школе такое чудо можно увидеть в кабинете заместителя директора по ресурсному обеспечению Кристины Курочкиной.
Она рассказала следующее:
- Это дерево шесть лет назад мне оставила учительница трудового обучения Галина Гудаева, когда уезжала отсюда. Оно каждый год плодоносит: мандарины завязываются в октябре и полгода созревают, снимаешь и снова цветут.
Фото: пресс-службы
Источник: Томпонский вестник
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