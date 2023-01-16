И все-таки, невероятное рядом

🍊В Хандыгской средней общеобразовательной школе такое чудо можно увидеть в кабинете заместителя директора по ресурсному обеспечению Кристины Курочкиной.

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