16.01.2023
16:17
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Общество

И все-таки, невероятное рядом

И все-таки, мандариновое дерево плодоносит зимой в Хандыге.

🍊В Хандыгской средней общеобразовательной школе такое чудо можно увидеть в кабинете заместителя директора по ресурсному обеспечению Кристины Курочкиной.

Она рассказала следующее:

  • Это дерево шесть лет назад мне оставила учительница трудового обучения Галина Гудаева, когда уезжала отсюда. Оно каждый год плодоносит: мандарины завязываются в октябре и полгода созревают, снимаешь и снова цветут.
Фотофакт: Невероятное рядом 🤩🤩
Вилюйские мандарины оказались новогодним… приколом🤣
Фото: пресс-службы
Источник: Томпонский вестник

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