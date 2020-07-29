Мэрия Якутска близка к провалу…

По нацпроекту «Образование»

И вновь неутешительный прогноз

Заканчивается короткое якутское лето – пора отпусков и каникул. Наступило время подготовки к новому учебному году, а для кого-то и к очень важному событию – первому походу в школу. Следуя повестке, продолжаем погружаться в реалии городского управления в разрезе исполнения национальных проектов. На этот раз в зоне внимания нацпроект «Образование» для решения проблемы катастрофической нехватки мест в школах быстро растущей столицы.

В ходе рабочих встреч Айсена НИКОЛАЕВА в Москве на прошлой неделе правительством России принято решение о выделении из резервного фонда страны 263 млн. рублей на строительство школы в 203 микрорайоне в Якутске. Решение крайне актуальное для города. А как заботится о решении злободневной проблемы Окружная администрация под руководством Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ?

21 июля мэрия сообщила о создании дополнительных 11 класс-комплектов в школах Якутска, но достаточно ли этого растущему городу? Посмотрим на цифрах.

С 2015 года в Якутске введено более 10 новых зданий и дополнительных помещений школ.

СОШ №25. Фото ЯСИА

Городом были выкуплены и реконструированы здания для дополнительных классов СОШ №25 на 350 мест ул. Я. Потапова, 4А; «Сахагимназии» на 100 мест ул. П. Алексеева, 49А; СОШ №17 по ул. Петровского 10/4; здание по ул. Рыдзинского, 18/1 под размещение СОШ № 27.

СОШ №18. Фото Якутск.рф

СОШ №35. Фото с сайта управления образования ОА Якутска

Введены новые здания СОШ №18 по ул. Билибина; СОШ № 25 на ул. Якова Потапова; СОШ №6 на 500 мест по ул. Автодорожная в мкр. ДСК, СОШ №35 по улице Тургенева, национальной школы «Айыы Кыhата» в 203 мкр. В сентябре завершится строительство Международной Арктической школы на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор».

Школа «Айыы кыhата». Фото с сайта управления образования ОА Якутска

СОШ №6. Фото с сайта Кэскил

Международная Арктическая школа. Фото с сайта Якутия24

Таким образом, с 2015 года в результате целенаправленного решения проблемы нехватки школьных мест в городе создано более 2,5 тысяч дополнительных мест в новых зданиях и выкупленных помещениях.

Согласно дорожной карте, разработанной администрацией города в 2016 году, запланировано строительство более 10 пристроек к действующим школам, выкуп не менее 20 помещений под размещение в них дополнительных классов и строительство 35 объектов образования.

Ежегодно на эти цели выделяются средства из республиканского и городского бюджета, а с 2018 года — из федерального бюджета. Так, после встречи Айсена Николаева с президентом страны В.В. ПУТИНЫМ в 2018 году выделены средства на выкуп трех помещений для школ города: на ул. Толстого, 20; ул. Лермонтова 152А и комплекс зданий на Вилюйском тракте 3А.

Но, к сожалению, темпы их ввода катастрофически затянулись. Помещения выкуплены, однако, несмотря на требование к их открытию в 1 квартале 2019 года, до сих пор работы на объектах ведутся и остается только надеяться на их ввод в этом году.

И такая нерасторопность при том, что сейчас больше 40 тысяч детей города учатся в самых стесненных условиях. Лишь в 8 школах численность детей соответствует нормативам, а во всех остальных городских школах классы переполнены.

В этом году проблема еще более усугубляется новыми коронавирусными требованиями Роспотребнадзора. Так, в школах должны быть отдельные учебные помещения для каждой группы учеников, а на каждого ребенка в кабинете должно приходиться не менее 2,5 кв.м. Будет запрещено проводить сменные занятия. Самые простые расчеты говорят о том, что 1 сентября городские школы не смогут принять большинство учеников.

В этой острейшей ситуации Окружная администрация не предлагает какого-либо внятного плана по организации нового учебного года, до начала которого остался один месяц.

Фото с сайта МОБУ СОШ №31

По национальному проекту «Образование» на федеральные средства в Якутске в этом году строится пристрой к 31 школе, запланировано открытие центра «Точка роста» в Магане и обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ.

Однако уже сейчас понятно, что существуют серьезные риски неисполнения плана по национальному проекту в срок, потому как размещено менее 30% закупок, запланированных по оснащению и обновлению материально-технической базы объектов. Видимо, у мэрии есть другие, более важные вопросы.

В своей предвыборной программе Сардана Авксентьева заявляла: «Я обеспечу выкуп и реконструкцию дополнительных помещений для школ и детских садов». Грустно, что это обещание так и остается просто пустыми словами.

При изучении бюджета города на 2019-2020 годы и планируемый 2021 год становится понятно, что у команды Авксентьевой нет намерений по строительству и выкупу помещений для школ. За два года у Окружной администрации не появилось ни одного нового инвестиционного обязательства, а объем средств на капитальные вложения с 2018 года сократился на 30%, упав с 2,7 млрд до 1,9 млрд. рублей.

Фото ЯСИА.

Вся надежда только на правительство республики, на помощь федерального и республиканского бюджета. Своих планов, а тем более реальных действий по выполнению предвыборных обещаний мэра, да и просто по исполнению муниципальных полномочий по организации школьного образования у администрации Якутска просто нет. И если Сардану Авксентьеву еще приглашают торжественно перерезать красные ленточки, то это обычно задел предыдущей команды. А где же проекты, инициированные ею лично и ее командой? В образовании их, похоже, нет. Поищем их в других сферах…

У власти в Якутске очень, очень слабая команда… И она близка к провалу не только по нацпроекту «Образование», но и по многим другим направлениям. В сухом осадке — мало, очень мало конкретных дел и много, очень много трескотни… Начиная с мэра и заканчивая аффилированными СМИ и пустыми ботами.