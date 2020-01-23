29 января Национальный художественный музей открывает выставку «И в ночи январской, беззвездной…», посвященную прорыву блокадного кольца Ленинграда в рамках музейного проекта «Победа – новый эпос!» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Священна память человеческая… Прошло ровно 76 лет со дня прорыва блокадного кольца Ленинграда, но до сих пор в сердцах и душах людей живет память об этих днях, о боли и подвиге советского народа… Экспозиция «И в ночи январской, беззвездной», посвященная Блокаде Ленинграда, своеобразная дань памяти простым петербуржцам и вечному городу на Неве, несломленному и непобежденному.

Эти и другие события, полные драматизма и мужества, не могли не отразиться в изобразительном искусстве. Экспозиция, пусть и небольшая по количеству представленных графических произведений, запечатлела основные события и «пульс» самой Блокады – баррикады; течение жизни самого Ленинграда в дни осады; образы жителей, героически переносящих все ужасы; городской пейзаж и, как некая кульминация, ленинградский салют 27 января 1944 года. На выставке экспонируется художественное наследие таких известных графиков, как Бобышов М.П. (1885-1964), Харшак А.И. (1908-1989) и Боим С.С. (1899-1978).

Экспозиция «И в ночи январской, беззвездной…» явится не только своеобразным набатом, колоколом Памяти, но и удивительной историей Победы силы духа Человека.

Выставка работает в основном здании НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж. Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79