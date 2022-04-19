19.04.2022
16:31
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Образование

И снова «Земский учитель»…

                                                                                

Как сообщает региональный оператор проекта, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-11, 15 апреля завершен примем документов по программе «Земский учитель, реализуемой в этом году в рамках национального проекта «Образование».

В Республике Саха (Якутия) завершился приём документов от претендентов на участие в конкурсном отборе по предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек («Земский учитель»).

С 16 апреля 2022 года начата работа Экспертной комиссии по отбору победителей. 

На портал программы «Земский учитель» поступило 307 заявлений. Для участия в конкурсном отборе на 15 вакантных должностей все необходимые документы предоставили 123 претендента из 33 регионов Российской Федерации, в том числе 41 педагог из Республики Саха (Якутия).

Наиболее востребованы вакансии учителя истории и обществознания: на 2 вакантных места претендуют 34 конкурсанта. В лидерах на должности учителя русского языка и литературы (на 2 вакантных места  25 претендентов), английского языка (на 2 вакантных места 19 претендентов).

Среди муниципальных образований самыми привлекательными оказались сельские населенные пункты Нерюнгринского, Ленского, Таттинского, Горного,  Алданского районов, поселок городского типа Элдьикан Усть-Майского района и г. Среднеколымск, входящий в перечень малых городов республики.

 Наименование муниципального районаНаименование образовательной организацииВакантная должностьКоличество претендентов (чел.)
1Нерюнгринский районМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23. пос. Золотинка»учитель истории и обществознания24  
2 Таттинский улусМБОУ «Баягинская средняя общеобразовательная школа»учитель русского языка и литературы14  
3 Ленский районМБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Натора»учитель истории и обществознания12  
4 Усть-Майский улус (район)МБОУ «Эльдиканская средняя общеобразовательная школа»учитель русского языка и литературы11
5Горный улусМБОУ «Кептинская средняя общеобразовательная школа»учитель английского языка10
6Среднеколымский улус (район)МБОУ «Среднеколымская средняя общеобразовательное школа им. Н.Н.Шарина» г. Среднеколымскаучитель английского языка9  
7Алданский районМБОУ «Средняя общеобразовательная школа 8№ 2 г. Алдан»учитель математики  7  
8Чурапчинский улус (район)М9БОУ «Арылахская средняя общеобразовательная школа им. Т.М. Каженкина»учитель математики6  
9Нюрбинский районМБОУ «Маарская средняя общеобразовательная школа»учитель биологии и химии6  
10Сунтарский улус (район)МКОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа»учитель математики5  
11Вилюйский улус (район)МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Миронова»учитель математики5  
12Усть-Алданский улус (район)МКОУ «Тюляхская средняя общеобразовательная школа им. Д.Д. Оллонова»учитель математики4  
13Олекминский районМКОУ «Тянская средняя общеобразовательная школа имени И.Н. Кульбертинова»учитель физики и информатики4
14Верхневилюйский улус (район)МБОУ «Тобуинская средняя общеобразовательная школа»учитель биологии и химии3
15 Мирнинский районМКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Р.В. Лонкунова» муниципального образованияучитель физики и информатики3  

Конкурсной комиссией в срок с 1 до 15 мая в соответствии с критериями конкурсного отбора будет сформирован рейтинг участников. Окончательный список победителей конкурсного отбора (15 участников, занявших высшие позиции в рейтинге) будет утвержден до 15 июля 2022 года.

Основная цель программы «Земский учитель» – привлечение в сельские образовательные организации республики квалифицированных учителей. Главное условие – педагог должен отработать в выбранной сельской школе не менее пяти лет.

                                                                                 

Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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