И снова «Земский учитель»…

Как сообщает региональный оператор проекта, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-11, 15 апреля завершен примем документов по программе «Земский учитель, реализуемой в этом году в рамках национального проекта «Образование».

В Республике Саха (Якутия) завершился приём документов от претендентов на участие в конкурсном отборе по предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек («Земский учитель»).

С 16 апреля 2022 года начата работа Экспертной комиссии по отбору победителей.

На портал программы «Земский учитель» поступило 307 заявлений. Для участия в конкурсном отборе на 15 вакантных должностей все необходимые документы предоставили 123 претендента из 33 регионов Российской Федерации, в том числе 41 педагог из Республики Саха (Якутия).

Наиболее востребованы вакансии учителя истории и обществознания: на 2 вакантных места претендуют 34 конкурсанта. В лидерах на должности учителя русского языка и литературы (на 2 вакантных места 25 претендентов), английского языка (на 2 вакантных места 19 претендентов).

Среди муниципальных образований самыми привлекательными оказались сельские населенные пункты Нерюнгринского, Ленского, Таттинского, Горного, Алданского районов, поселок городского типа Элдьикан Усть-Майского района и г. Среднеколымск, входящий в перечень малых городов республики.

Наименование муниципального района Наименование образовательной организации Вакантная должность Количество претендентов (чел.) 1 Нерюнгринский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23. пос. Золотинка» учитель истории и обществознания 24 2 Таттинский улус МБОУ «Баягинская средняя общеобразовательная школа» учитель русского языка и литературы 14 3 Ленский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Натора» учитель истории и обществознания 12 4 Усть-Майский улус (район) МБОУ «Эльдиканская средняя общеобразовательная школа» учитель русского языка и литературы 11 5 Горный улус МБОУ «Кептинская средняя общеобразовательная школа» учитель английского языка 10 6 Среднеколымский улус (район) МБОУ «Среднеколымская средняя общеобразовательное школа им. Н.Н.Шарина» г. Среднеколымска учитель английского языка 9 7 Алданский район МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 8№ 2 г. Алдан» учитель математики 7 8 Чурапчинский улус (район) М9БОУ «Арылахская средняя общеобразовательная школа им. Т.М. Каженкина» учитель математики 6 9 Нюрбинский район МБОУ «Маарская средняя общеобразовательная школа» учитель биологии и химии 6 10 Сунтарский улус (район) МКОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» учитель математики 5 11 Вилюйский улус (район) МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Миронова» учитель математики 5 12 Усть-Алданский улус (район) МКОУ «Тюляхская средняя общеобразовательная школа им. Д.Д. Оллонова» учитель математики 4 13 Олекминский район МКОУ «Тянская средняя общеобразовательная школа имени И.Н. Кульбертинова» учитель физики и информатики 4 14 Верхневилюйский улус (район) МБОУ «Тобуинская средняя общеобразовательная школа» учитель биологии и химии 3 15 Мирнинский район МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Р.В. Лонкунова» муниципального образования учитель физики и информатики 3

Конкурсной комиссией в срок с 1 до 15 мая в соответствии с критериями конкурсного отбора будет сформирован рейтинг участников. Окончательный список победителей конкурсного отбора (15 участников, занявших высшие позиции в рейтинге) будет утвержден до 15 июля 2022 года.

Основная цель программы «Земский учитель» – привлечение в сельские образовательные организации республики квалифицированных учителей. Главное условие – педагог должен отработать в выбранной сельской школе не менее пяти лет.