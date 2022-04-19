И снова «Земский учитель»…
Как сообщает региональный оператор проекта, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-11, 15 апреля завершен примем документов по программе «Земский учитель, реализуемой в этом году в рамках национального проекта «Образование».
В Республике Саха (Якутия) завершился приём документов от претендентов на участие в конкурсном отборе по предоставлению единовременных компенсационных выплат учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек («Земский учитель»).
С 16 апреля 2022 года начата работа Экспертной комиссии по отбору победителей.
На портал программы «Земский учитель» поступило 307 заявлений. Для участия в конкурсном отборе на 15 вакантных должностей все необходимые документы предоставили 123 претендента из 33 регионов Российской Федерации, в том числе 41 педагог из Республики Саха (Якутия).
Наиболее востребованы вакансии учителя истории и обществознания: на 2 вакантных места претендуют 34 конкурсанта. В лидерах на должности учителя русского языка и литературы (на 2 вакантных места 25 претендентов), английского языка (на 2 вакантных места 19 претендентов).
Среди муниципальных образований самыми привлекательными оказались сельские населенные пункты Нерюнгринского, Ленского, Таттинского, Горного, Алданского районов, поселок городского типа Элдьикан Усть-Майского района и г. Среднеколымск, входящий в перечень малых городов республики.
|Наименование муниципального района
|Наименование образовательной организации
|Вакантная должность
|Количество претендентов (чел.)
|1
|Нерюнгринский район
|МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23. пос. Золотинка»
|учитель истории и обществознания
|24
|2
|Таттинский улус
|МБОУ «Баягинская средняя общеобразовательная школа»
|учитель русского языка и литературы
|14
|3
|Ленский район
|МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Натора»
|учитель истории и обществознания
|12
|4
|Усть-Майский улус (район)
|МБОУ «Эльдиканская средняя общеобразовательная школа»
|учитель русского языка и литературы
|11
|5
|Горный улус
|МБОУ «Кептинская средняя общеобразовательная школа»
|учитель английского языка
|10
|6
|Среднеколымский улус (район)
|МБОУ «Среднеколымская средняя общеобразовательное школа им. Н.Н.Шарина» г. Среднеколымска
|учитель английского языка
|9
|7
|Алданский район
|МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 8№ 2 г. Алдан»
|учитель математики
|7
|8
|Чурапчинский улус (район)
|М9БОУ «Арылахская средняя общеобразовательная школа им. Т.М. Каженкина»
|учитель математики
|6
|9
|Нюрбинский район
|МБОУ «Маарская средняя общеобразовательная школа»
|учитель биологии и химии
|6
|10
|Сунтарский улус (район)
|МКОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа»
|учитель математики
|5
|11
|Вилюйский улус (район)
|МБОУ «Мастахская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Миронова»
|учитель математики
|5
|12
|Усть-Алданский улус (район)
|МКОУ «Тюляхская средняя общеобразовательная школа им. Д.Д. Оллонова»
|учитель математики
|4
|13
|Олекминский район
|МКОУ «Тянская средняя общеобразовательная школа имени И.Н. Кульбертинова»
|учитель физики и информатики
|4
|14
|Верхневилюйский улус (район)
|МБОУ «Тобуинская средняя общеобразовательная школа»
|учитель биологии и химии
|3
|15
|Мирнинский район
|МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. Р.В. Лонкунова» муниципального образования
|учитель физики и информатики
|3
Конкурсной комиссией в срок с 1 до 15 мая в соответствии с критериями конкурсного отбора будет сформирован рейтинг участников. Окончательный список победителей конкурсного отбора (15 участников, занявших высшие позиции в рейтинге) будет утвержден до 15 июля 2022 года.
Основная цель программы «Земский учитель» – привлечение в сельские образовательные организации республики квалифицированных учителей. Главное условие – педагог должен отработать в выбранной сельской школе не менее пяти лет.
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